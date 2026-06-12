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EVENTI E APPUNTAMENTI | 12 giugno 2026, 09:00

Crisi globali e cibo come arma: Giovanna Botteri ospite al Forte di Bard

Domenica 28 giugno la celebre reporter analizzerà i conflitti internazionali e le piaghe del caporalato nell'ultimo incontro legato alla mostra fotografica dell'AFP.

Crisi globali e cibo come arma: Giovanna Botteri ospite al Forte di Bard

Ultimo approfondimento legato ai temi al centro della mostra Nutrire il Mondo, la sfida globale dell’alimentazione, il progetto fotografico
promosso da Forte di Bard e Agence France-Presse visitabile sino al 19 luglio 2026. 

Domenica 28 giugno 2026, alle ore 16.00, è in programma al Forte di Bard la conferenza Taccuino di un mondo affamato con la giornalista Giovanna Botteri. Nata a Triste, laureata in filosofia con un dottorato alla Sorbona, Giovanna Botteri è diventata un volto famigliare al pubblico televisivo per la sua attività di giornalista, reporter e conduttrice del Tg3. Ha seguito i più importanti eventi internazionali: il crollo dell’Unione Sovietica, le guerre nell’ex Jugoslavia, Afghanistan e Iraq, i conflitti in Libano, Sira e Iran. Dal 2007 negli Stati Uniti, ha seguito la campagna di Obama, la grande recessione, la crisi di Wall Street, la guerra all’Isis, le stragi e la vittoria di Trump e poi ancora, testimone in Cina della pandemia di Covid19. Dal 2022 a Parigi segue la rivolta delle banlieue e l’ascesa dell’estrema destra.

Al Forte di Bard parlerà del cibo usato come arma durante le guerre, una tecnica per piegare le popolazioni adottata più volte nel corso
della storia e oggi in tanti teatri di scontro. E si parlerà anche di sfruttamento del lavoro, del tragico fenomeno del caporalato, diffuso soprattutto nell'agricoltura, ma presente anche nell'edilizia e nei servizi.

Accanto a Giovanna Botteri interverranno Sabrina Rossi Montegrandi, director of Business Development Italy-Malta-Turkey di Agence
France-Presse e Ornella Badery, presidente del Forte di Bard.

Prenotazione obbligatoria compilando il form sul sito fortedibard.it
 

red

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