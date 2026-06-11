Il teatro unisce le generazioni a Quart: grande successo per lo spettacolo “Fili di Storie”

Si è tenuto lunedì 8 giugno presso l'Auditorium di Quart lo spettacolo "Fili di storie", che ha radunato i partecipanti di due corsi distinti tenuti dalla Biblioteca di Quart, con la collaborazione della formatrice Eloïse Della Schiava.



La Biblioteca e l'Amministrazione comunale hanno organizzato incontri settimanali per gli over 65 presso la saletta della biblioteca, con la

finalità di stare insieme e condividere esperienze di vita. Una ventina i partecipanti.



Allo stesso tempo, un gruppo di ragazzi ha partecipato, in altri pomeriggi, a un corso di avvicinamento al teatro attraverso il racconto

delle emozioni.



Da Eloïse è poi arrivata la proposta di mettere insieme questi due "mondi" per coinvolgere ciascuno nelle esperienze dell'altro. Il percorso è culminato con uno spettacolo condiviso in cui i ragazzi hanno messo in scena le emozioni raccontate dai "nonnini", come li hanno chiamati loro.



Il risultato è stato un magnifico intreccio di grandi emozioni, raccontate gli uni per gli altri attraverso il teatro, i disegni e i racconti, che ha mostrato come le paure di ieri e di oggi non siano poi così diverse.



Perché in fondo le emozioni… non hanno età!

