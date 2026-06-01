Alla scoperta di Machaby tra storia e leggenda: la prima escursione di Valle d’Aosta Futura

Il movimento politico e culturale Valle d’Aosta Futura propone per sabato 13 giugno 2026 la prima escursione annuale sul territorio durante la quale, come di consueto, si parlerà informalmente di storia, ambiente e leggenda alla scoperta di un sito ricco di tradizione e dal suggestivo ambiente naturale. Si cercherà di indirizzare l’attenzione su particolari non sempre evidenti e spesso ignorati.

Il ritrovo è previsto al parcheggio del santuario di Machaby (Arnad) alle ore 9.30, dopodiché si inizierà la salita lungo il percorso processionale che conduce alla spianata del santuario (circa 30 minuti) e successivamente al villaggio omonimo.

Si richiede, come attrezzatura base, abbigliamento e scarpe adeguati ad una passeggiata su sentiero (scarponcini o scarpe da trekking, bastoncini e k-way). Pranzo al sacco.

Si prevede la chiusura dell’evento entro le ore 16.30/17.00.

Si precisa che l’escursione viene organizzata senza l’ausilio di guide professioniste quindi l’assunzione di responsabilità è a carico di ogni singolo partecipante.

Per informazioni e prenotazioni telefonare a: Mirko 347 9623573 Teresa 349 4674383