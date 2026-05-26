I fiori più belli al “Marché aux Fleurs” di Aymavilles

Nella letteratura e nella scienza, nella naturopatia e nei laboratori per bambini, i fiori saranno i veri protagonisti dell’ultimo fine settimana di maggio nel Castello di Aymavilles.

Un tripudio di colori e profumi riempirà l’atmosfera di uno dei luoghi più belli della Valle d’Aosta, grazie all’impegno congiunto dell’Assessorato regionale Istruzione, Cultura e Politiche identitarie, del Comune di Aymavilles e di Asproflor – Associazione per la Promozione del Florovivaismo, nel dar vita alla quarta edizione del “Marché aux Fleurs”, in programma sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, dalle ore 10 alle 19, nel parco del Castello di Aymavilles, in Valle d’Aosta.

Con 43 espositori attivi, due conferenze dedicate ai fiori nella letteratura italiana e nella naturopatia, un interessante programma di visite guidate teatralizzate e una divertente offerta di laboratori per bambini, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più qualificati del panorama florovivaistico alpino, grazie alla capacità di unire esposizione vivaistica, divulgazione culturale e valorizzazione del patrimonio storico.

Durante la due giorni di Aymavilles, i visitatori potranno scoprire piante ornamentali, essenze per il giardino, varietà aromatiche e proposte dedicate al verde contemporaneo all’interno di uno dei contesti architettonici più affascinanti della Valle d’Aosta.

Tra gli appuntamenti più rilevanti si segnalano Il potere nascosto delle piante: un viaggio tra ciò che nutre, ciò che cura… e ciò che può uccidere, in programma sabato 30 maggio alle ore 11, a cura del dottor Severino Doppi, naturopata e ricercatore, dedicato alle proprietà benefiche e dannose delle piante, e Dalla vigna di Renzo al giardino dei Finzi Contini, conferenza del professor Giovanni Barberi Squarotti, docente di Letteratura italiana all’Università degli Studi di Torino, in calendario domenica 31 maggio alle ore 11: un affascinante percorso sul simbolismo dei fiori e del paesaggio nella letteratura italiana.

Per i bambini sono in programma due diversi e divertenti laboratori a ingresso gratuito, sabato 30 e domenica 31 maggio, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18:

Un percorso sensoriale alla scoperta dei cereali

Un’esperienza ludica alla scoperta dei segreti del mondo vegetale attraverso il tatto, l’olfatto e la vista.

Un’esperienza ludica alla scoperta dei segreti del mondo vegetale attraverso il tatto, l’olfatto e la vista. Mani nella terra – giochiamo con terra, vasi e piantine

In questo laboratorio i più piccoli potranno cimentarsi in vere e proprie attività di giardinaggio.

Durante le due giornate sarà possibile partecipare alle visite accompagnate del Castello di Aymavilles, in programma ogni mezz’ora dalle 10 alle 18.30, per scoprire storie e tesori custoditi all’interno delle sue mura.

Il fascino dei secoli passati rivivrà più intensamente domenica 31 maggio grazie alle animazioni storiche curate dal gruppo Historia Subalpina di Torino, che proporrà visite teatralizzate in abiti settecenteschi alle ore 11.30, 15.30 e 17.

Le visite accompagnate e teatralizzate prevedono la prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Midaticket.it.

Nel pomeriggio di domenica 31 maggio, dalle 15 alle 17, si terrà inoltre una masterclass di pittura ad acquerello condotta da Marcella Pralormo, storica dell’arte e pittrice, dedicata alla rappresentazione artistica del paesaggio e della natura. Prenotazione obbligatoria al numero 0165 906040, da martedì a domenica, con orario 9-19.

Ulteriori informazioni su: valledaostaheritage.com/events/marche-aux-fleurs-2026/

«Il “Marché aux Fleurs” – dichiara Sergio Ferraro, presidente di Asproflor – rappresenta un appuntamento che interpreta perfettamente la nostra idea di florovivaismo: un settore che non parla soltanto di produzione botanica, ma anche di cultura, salute, paesaggio e benessere. Per questo abbiamo voluto dare particolare valore alle conferenze di Severino Doppi e Giovanni Barberi Squarotti, che raccontano il fiore da due prospettive straordinarie e complementari: quella della naturopatia e quella della letteratura. Il fiore, infatti, non è solo un elemento ornamentale o botanico, ma anche un simbolo culturale, un linguaggio universale presente nella storia dell’uomo e uno strumento di equilibrio e salute. In una cornice come il Castello di Aymavilles, il verde diventa così un’esperienza culturale completa, capace di unire conoscenza, emozione e valorizzazione del territorio».

Il calendario dei mercati florovivaistici primaverili firmati Asproflor proseguirà poi con: