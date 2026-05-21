Il cinema sotto le stelle riaccende Aosta: torna il Cactus Film Festival in Piazza Chanoux

Il Cactus International Children’s and Youth Film Festival scalda i motori e si prepara alla sua sesta edizione. Dal 22 giugno al 5 luglio 2026, il principale festival cinematografico di Aosta, promosso da Long Neck Doc, tornerà ad animare Piazza Chanoux, ma non solo, con un programma diffuso e gratuito, pensato per tutte le età.

Al centro, come nelle edizioni passate, ci sarà il cinema ma accanto alle proiezioni troveranno spazio anche laboratori, incontri, concerti, eventi speciali e momenti di condivisione. L’obiettivo resta quello di avvicinare pubblici diversi, dai più piccoli agli adulti, e rendere la cultura un’esperienza accessibile e aperta. In attesa della presentazione ufficiale, prevista nei primi giorni di giugno, il festival svela alcune prime anticipazioni.

Aspettando il Cactus Film Festival

A preparare l’atmosfera saranno tre appuntamenti sul territorio nell’ambito di “Aspettando il Cactus Film Festival”, in programma il 3, 4 e 13 giugno. Gli eventi, che saranno presentati nel dettaglio nelle prossime settimane, coinvolgeranno diversi luoghi della Valle d’Aosta, tra cui Aosta, Pont-Saint-Martin ed Emarèse, e nasceranno dalla collaborazione con partner storici e nuove realtà locali, tra cui la Fondazione Natalino Sapegno, le scuole dell’infanzia e primaria dell’Istituzione Scolastica “Mont Rose A” e La Clé sur la Porte ETS.

Un percorso che conferma la volontà del festival di costruire relazioni culturali diffuse e di portare il cinema fuori dai luoghi tradizionali della fruizione, come strumento di dialogo con scuole, istituzioni, comunità locali e progetti culturali già attivi sul territorio.

Il programma del Festival

Il festival prenderà ufficialmente il via lunedì 22 giugno con un primo appuntamento allo SpaziØrso, realizzato in collaborazione con il MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano, pensato per i più piccoli e poi un appuntamento, il giorno successivo, alla Maison J.B. Festaz, con un momento speciale rivolto agli ospiti della struttura, ai loro familiari, agli amici e alla cittadinanza.

Il festival prenderà ufficialmente il via lunedì 22 giugno con un primo appuntamento a SpaziØrso, realizzato in collaborazione con il MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano e rivolto ai più piccoli. Il giorno successivo, martedì 23 giugno, il Cactus farà tappa alla Maison J.B. Festaz, con un momento speciale dedicato agli ospiti della struttura, ai loro familiari, agli amici e alla cittadinanza.

Da mercoledì 24 giugno, il cuore del festival si sposterà in Piazza Chanoux. La piazza tornerà a trasformarsi in una grande arena cinematografica all’aperto, con appuntamenti gratuiti aperti al pubblico.

Il format, ormai consolidato, proporrà film muti musicati dal vivo in collaborazione con la Cineteca di Bologna, proiezioni all’alba con colazione realizzata in collaborazione con Il Cielo in una Pentola e Paolo Griffa al Nazionale, ma anche grandi classici della storia del cinema e anteprime. Il venerdì e il sabato saranno dedicati in modo particolare al concorso internazionale, con una doppia proiezione serale: alle 20.00 i cortometraggi in concorso e alle 21.00 i lungometraggi selezionati. Il concorso rappresenta da sempre una delle anime principali del Cactus Film Festival: uno spazio dedicato al cinema contemporaneo per l’infanzia, l’adolescenza e la gioventù, capace di raccontare il mondo attraverso sguardi originali, sensibili e spesso sorprendenti.

Tra le novità dell’edizione 2026 ci sarà un focus del giovedì dedicato alla commedia italiana, con due titoli molto amati dal pubblico. Giovedì 25 giugno sarà proiettato “Bianco, rosso e Verdone” di Carlo Verdone. Giovedì 2 luglio sarà invece la volta di “Chiedimi se sono felice” di Aldo, Giovanni e Giacomo.

La giornata conclusiva, domenica 5 luglio, sarà dedicata alla cerimonia di premiazione e a un evento musicale finale. Dopo l’assegnazione dei premi dell’edizione 2026, Piazza Chanoux ospiterà il concerto dei Cristoni D’Avena, band che rilegge in chiave rock alcune tra le più celebri sigle dei cartoni animati.

Il programma completo del Cactus International Children’s and Youth Film Festival 2026, con ospiti, orari, informazioni pratiche e modalità di prenotazione, sarà presentato durante la conferenza stampa prevista nei primi giorni di giugno.

Il festival è realizzato con il contributo della Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Turismo, Sport e Commercio e del Comune di Aosta, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e di una rete di partner, tra cui EnVal, Forte di Bard e Banca di Credito Cooperativo Valdostana.

Media partner: AostaSera, Gazzetta Matin, TrovaFestival, Kid Pass, Taxi Drivers e Cinemaitaliano.info.