Torna la Festa del Baratto di Libri 2026 a Pont-Saint-Martin

La Commissione di gestione della Biblioteca M. Capra e l’Amministrazione comunale organizzano domenica 24 maggio 2026 a partire dalle ore 14.00 presso l’Espace de la Rencontre ai Giardini pubblici di Pont-Saint-Martin la dodicesima edizione della Fiera del Baratto di Libri durante la manifestazione nel più puro spirito del BOOKCROSSING chiunque partecipi portando un libro può scambiarlo con un altro.
La manifestazione quest’anno la partecipazione del coro delle voci bianche “I mandarini”, mentre sono confermati a momenti di svago con i giochi di Legni Ingegno del CEA di Hone.
L’edizione 2026 rinnova la collaborazione con il Progetto Lettura delle IS Elio Reinotti e Mont Rose A con l’inaugurazione della mostra dei lavori realizzati dei bambini dal titolo “Circondiamoci di libri”.
Di seguito il programma della manifestazione
FIERA DEL BARATTO DEI LIBRI 2026
Espace de la Rencontre (Giardini pubblici)
Programma:
Domenica 24 maggio 2026
14h00 Apertura Fiera del Baratto
15h00 Apertura Mostra “Circondiamoci di libri” del Progetto lettura delle IS Elio Reinotti e Mont Rose A (Presso l’adiacente Villa Michetti)
16h00 Esibizione del coro della voci bianche “I Mandarini”
Durante tutta la manifestazione saranno presenti i giochi di Legni Ingegno del CEA di HONE
Per informazioni:
Biblioteca Comunale Tel 0125 807793