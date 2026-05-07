Giornata dell’Europa: la Porta Prætoria si illumina di blu

L’Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili informa che da domani venerdì 8

maggio a venerdì 15 maggio 2026, durante le ore serali, la Porta Prætoria sarà illuminata di blu, colore simbolo dell’Unione europea.





L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata dell’Europa che ricorre il 9 maggio, anniversario della storica

dichiarazione pronunciata nel 1950 dall’allora Ministro degli Esteri francese Robert Schuman, che pose le basi per una maggiore cooperazione tra gli Stati europei e un nuovo periodo di pace e integrazione tra gli stessi.



Per ricordare il valore e l’attualità di quel messaggio, ai piedi della Porta Prætoria verrà collocato un totem illustrativo.



In continuità con quanto avvenuto lo scorso anno, è stato individuato un monumento valorizzato grazie ai Fondi della coesione: la Porta

Prætoria rientra, infatti, tra i siti oggetto di intervento nelle programmazioni 2007/13 e 2014/20.



L’illuminazione di blu sarà, pertanto, un’occasione per promuovere, da un lato, lo straordinario patrimonio storico e culturale della Valle

d’Aosta e, dall’altro, per ricordare i valori su cui si fonda l’Unione europea e la sua azione concreta sul territorio regionale.



Tutti coloro che lo desiderano potranno condividere su Facebook gli scatti realizzati, taggando Europe Direct Vallée d’Aoste

(@europedirectvda).

