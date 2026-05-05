Aperte le iscrizioni per Giroparchi Nature Trail per l’estate 2026

Fondation Grand Paradis apre le iscrizioni alla 14ma edizione di Giroparchi Nature Trail, il trekking naturalistico in lingua inglese per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni, vincitore del premio UIAA Mountain Protection Award_, che quest’anno si articolerà sul tema “Vivere in montagna: abitare in alta quota”.



Ideato e realizzato da Fondation Grand Paradis, con il contributo economico dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e con il sostegno di

Fondazione CRT, Giroparchi Nature Trail è un’esperienza immersiva di trekking nel cuore della Valsavarenche, pensata per avvicinare le nuove generazioni al patrimonio naturale del territorio, unendo educazione ambientale e apprendimento della lingua inglese, attraverso un percorso di cinque giorni in quota che alterna l’esplorazione dell’ambiente alpino ad attività didattiche.



L’iniziativa è proposta in 2 turni per un totale di 40 partecipanti (divisi in 20 per turno): dal 13 al 17 luglio e dal 17 al 21 agosto 2026.



Ragazze e ragazzi saranno accompagnati da una guida naturalistica esperta, da un tutor di Fondation Grand Paradis e da un insegnante

madrelingua inglese.



Il programma complessivo esplorerà il tema “_Vivere in montagna: abitare in alta quota_”, attraverso una riflessione sulle modalità di

vita sia dell’uomo che degli animali nell’ambiente alpino, in 5 giornate di trekking in quota così declinate:



* Alla scoperta dell’ecosistema montagna - partenza da Praviou (Valsavarenche) verso il Rifugio Chabod, dove il gruppo trascorrerà due

notti. La prima giornata sarà dedicata all’approfondimento dell’ecosistema in montagna.

* Come gli animali selvatici sono adattati alla montagna - è prevista un’escursione ai piedi del ghiacciaio, con attività incentrate sugli

animali che abitano il territorio e sulle loro strategie di adattamento alla quota

* L’uomo e la vita in montagna: una storia di adattamento focalizzato invece sugli adattamenti dell’uomo alla montagna, i ragazzi raggiungeranno il Rifugio Vittorio Emanuele, dove pernotteranno per le successive due notti.

* La montagna tra sfide e risorse - prevede un’escursione verso il Ciarforon, affrontando il tema delle opportunità offerte dall’ambiente alpino per l’uomo e per la fauna.

* Riscoprire l’antica pratica del trasporto someggiato - l’ultima tappa sarà dedicata a una riflessione sul ruolo delle comunità locali

e nella discesa a valle verso Pont di Valsavarenche e fino a Dégioz, i partecipanti saranno accompagnati da due asini e da un mastro

mulattiere, per riscoprire l’antica pratica del trasporto someggiato.



La quota di iscrizione è di 250 euro, comprensiva di vitto e alloggio e di tutte le attività in programma. Per partecipare è necessario

compilare, entro il 21 maggio, la scheda di iscrizione disponibile sul sito www.grand-paradis.it



Per garantire l'efficacia dell’iniziativa, le partecipazioni sono limitate ad un massimo di 20 partecipanti per turno. Come di consueto,

sarà data priorità ai residenti dei sette Comuni del Parco Nazionale Gran Paradiso: Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche e Villeneuve.



Per informazioni e iscrizioni:

Fondation Grand Paradis

Tel. 0165 75301

info@grand-paradis.it – www.grand-paradis.it