Musicastelle 2026, la Valle d’Aosta diventa palcoscenico tra cielo e montagne

La Valle d’Aosta torna a trasformarsi in un grande teatro naturale a cielo aperto. Con la quindicesima edizione di Musicastelle, la musica dal vivo incontra sentieri, laghi alpini e borghi di montagna, dando vita a un format ormai consolidato che unisce spettacolo e territorio in modo autentico e sostenibile.

L’edizione 2026 si sviluppa tra giugno 2026 e ottobre 2026, proponendo quattro appuntamenti estivi e, per la prima volta, una Autumn Edition nel primo fine settimana autunnale. Un’estensione temporale che amplia l’esperienza, accompagnando il pubblico dai prati verdi di inizio estate fino ai colori caldi del foliage.

Il cuore della rassegna resta invariato: concerti gratuiti immersi nella natura, raggiungibili con escursioni semplici e accessibili. Percorsi brevi, dislivelli contenuti e itinerari ben segnalati rendono ogni evento fruibile anche da famiglie e camminatori occasionali. L’obiettivo è chiaro: vivere la montagna senza forzature, con tempi lenti e nel rispetto dell’ambiente.

Il programma prende il via sabato 6 giugno 2026 a Doues, nell’area di Champ-Mort, un balcone naturale affacciato sulla media valle. Una passeggiata di circa venti minuti conduce al prato del concerto, dove si esibirà Joan Thiele.

Seconda tappa sabato 13 giugno 2026 a Gressoney-Saint-Jean, sulle rive del Lago Gover, ai piedi del Monte Rosa. Qui il pubblico raggiungerà il concerto di Sayf con una camminata di circa trentacinque minuti tra boschi e radure.

Uno dei momenti più attesi è in programma sabato 20 giugno 2026 a Saint-Pierre, in località Vetan. Sul grande altopiano affacciato sulle vette valdostane, Mario Biondi sarà protagonista di un concerto al tramonto, in un contesto paesaggistico particolarmente suggestivo. Il percorso, breve e accessibile, rende l’evento aperto a tutti.

La rassegna di giugno si chiude sabato 27 giugno 2026 a Étroubles, nella località Tsan Reclou, lungo l’alta Valle del Gran San Bernardo. Qui saliranno sul palco i The Zen Circus, al termine di un itinerario di circa quaranta minuti immerso nella natura.

Tra le novità dell’edizione 2026 emerge una maggiore attenzione all’accessibilità. In occasione del concerto inaugurale è prevista la presenza di un interprete LIS, un passo concreto verso un’esperienza culturale sempre più inclusiva.

Il calendario si amplia poi con una nuova proposta: la Musicastelle Autumn Edition, in programma sabato 3 ottobre 2026 a Saint-Vincent e domenica 4 ottobre 2026 ad Antey-Saint-André, al Lago di Lod. Due appuntamenti pensati per valorizzare la valle in un periodo meno frequentato ma di straordinaria bellezza, quando i boschi si accendono di colori autunnali.

Tutti i concerti sono gratuiti, con accesso regolato tramite prenotazione. È prevista una priorità per chi soggiorna nelle località degli eventi, mentre i restanti posti vengono distribuiti online nei giorni precedenti ciascun concerto. Una scelta che consente di gestire i flussi, garantire sicurezza e preservare gli ambienti naturali.

Musicastelle continua così a evolversi senza tradire la propria identità: qualità artistica, attenzione al territorio e un modo diverso di vivere la montagna. Non solo concerti, ma esperienze che mettono insieme cultura, paesaggio e comunità locali, in un equilibrio che – almeno qui – sembra ancora possibile.