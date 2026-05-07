Giornata mondiale delle api: il respiro silenzioso della Valle d’Aosta tra miele, futuro e comunità

C’è un momento, in primavera, in cui la montagna sembra trattenere il fiato e poi lasciarlo andare piano, come se anche i prati imparassero a parlare. È il ronzio delle api che torna tra i fiori, discreto ma ostinato, come una memoria antica che non ha mai smesso di lavorare per noi. Lì, dentro quel suono quasi impercettibile, c’è un intero mondo che regge il nostro: un filo sottile che lega il destino dei campi, dei frutti, delle persone.

Sabato 16 maggio, all’area verde Les Iles di Gressan, questo filo diventa festa, racconto, incontro. La Giornata mondiale delle api, che ogni anno il 20 maggio richiama l’attenzione globale sull’importanza degli impollinatori, in Valle d’Aosta si trasforma in un abbraccio collettivo tra istituzioni, apicoltori e famiglie.

Come ricorda Speranza Girod (nella foto), assessore regionale all'Agricoltura e Risorse naturali, “non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per capire quanto la vita delle api sia intrecciata alla nostra sopravvivenza quotidiana”.

E in effetti basta guardare i numeri per capire che non si parla di un mondo marginale: oltre 600 apicoltori, circa 7.652 alveari censiti nel 2025, una produzione limitata ma preziosa, capace di trasformare la fragilità della montagna in eccellenza. Millefiori, rododendro, tarassaco, tiglio, castagno: nomi che sembrano poesie e che invece sono sostanza concreta, miele che porta dentro di sé il paesaggio.

“In montagna non si produce tanto, ma si produce bene”, ripetono spesso gli apicoltori valdostani, e in quelle parole c’è tutta la filosofia di un lavoro che non forza la natura ma la accompagna. Non è un caso che alcuni mieli locali siano stati premiati a livello nazionale, confermando una qualità che nasce proprio da ciò che altrove spesso viene considerato un limite: la scarsità, la purezza, la lentezza.

La giornata di Gressan sarà costruita come un piccolo ecosistema di esperienze. Alle 13.30 la consegna degli attestati ai nuovi apicoltori formati tra Châtillon e Saint-Marcel, poi il pomeriggio che si apre ai bambini, con laboratori, giochi e attività che hanno un messaggio semplice ma potentissimo: capire le api significa capire il mondo.

“Il piccolo alveare” diventa spazio di gioco e immaginazione, mentre “Scopri il mondo delle api” accompagna i più piccoli dentro un universo che, a guardarlo da vicino, è una lezione di organizzazione, cooperazione e intelligenza collettiva. E poi le “bombe di semi”, piccole sfere di futuro da lanciare nei prati per aiutare gli impollinatori, quasi un gesto poetico prima ancora che ecologico.

Nel pomeriggio anche la caccia al tesoro “Dal fiore al vasetto” trasforma il percorso del miele in una storia da seguire passo dopo passo, mentre la degustazione guidata permette di entrare nel cuore sensoriale del prodotto: profumi, consistenze, sfumature che raccontano stagioni e territori.

“Assaggiare il miele significa leggere il paesaggio”, spiegano i tecnici del settore, e in questa frase c’è forse la sintesi più bella dell’intera giornata: il gusto che diventa linguaggio, la natura che diventa esperienza.

Ma questa non è solo una festa. È anche un modo per ricordare che senza api non c’è futuro agricolo, non c’è equilibrio ambientale, non c’è biodiversità. È un avvertimento gentile, quasi sussurrato, che arriva però con la forza delle cose essenziali.

E mentre Gressan si anima, anche Châtillon — città simbolo del miele valdostano — continua il racconto il 24 maggio con il Museo del miele, l’“Ape-ritivo” e la “Caccia all’ape” nel Parco del Castello Gamba. Un percorso che unisce tradizione, curiosità e partecipazione, come una staffetta tra generazioni.

In fondo, questa giornata dice una cosa molto semplice: prendersi cura delle api significa prendersi cura di noi stessi. E forse è proprio questo il messaggio più forte che arriva dalla montagna valdostana, dove ogni filo d’erba ha ancora bisogno del suo impollinatore per diventare frutto.

E mentre il sole scende sulle praterie di Gressan e il ronzio si confonde con il vento, resta una sensazione quasi domestica, come se la natura ci stesse ricordando con dolce fermezza che siamo parte di un tutto molto più grande di noi.

Et peut-être que, sans les abeilles, la montagne elle-même oublierait comment fleurir.