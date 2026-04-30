La Psicologia e la Sfida dell'Intelligenza Artificiale

L'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta organizza per lunedì 11 maggio 2026, alle ore 21:00 presso il Teatro Plus di Aosta, una serata pubblica dedicata al rapporto tra psicologia e intelligenza artificiale.

L'intelligenza artificiale sta modificando in profondità le nostre abitudini, i nostri linguaggi, le nostre relazioni. La serata non si propone di fornire risposte definitive, ma di offrire strumenti di lettura critica di una trasformazione che riguarda tutti — e che la psicologia è chiamata ad affrontare con rinnovata consapevolezza.

L'evento prende avvio da una selezione di cortometraggi del Cactus Film Festival, partner dell'iniziativa, per aprire poi a un confronto tra ospiti di rilievo: Lelio Demichelis, sociologo e filosofo della tecnica, docente all'Università dell'Insubria e autore di numerosi saggi sul rapporto tra essere umano, tecnologia e capitalismo; e Lorenzo Lasagna, docente, formatore e scrittore, da anni impegnato sul tema della trasformazione digitale della società e dei linguaggi. La discussione sarà moderata da Fabiola Megna, giornalista, insegnante di matematica e fisica, direttrice di Plus e organizzatrice di eventi di divulgazione scientifica.

L'ingresso è gratuito. La prenotazione è obbligatoria sul sito ordinepsicologi.vda.it o tramite il QR code in locandina allegata.

Prenotazione diretta qui >> https://tally.so/r/Y5o20W