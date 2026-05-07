AostaTurismo: nasce il nuovo Consorzio per il rilancio della Plaine

Nella sala dell’Hotel des États, ospiti del Comune di Aosta, si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio la conferenza stampa di presentazione del Consorzio AostaTurismo, alla presenza di un numeroso e qualificato pubblico composto da addetti alla comunicazione, autorità, consorziati e figure strategiche per lo sviluppo turistico del capoluogo e della Plaine d’Aoste.

L’appuntamento ha rappresentato anche l’occasione per la firma della convenzione tra il Comune di Aosta e il Consorzio, atto che pone le basi per una collaborazione concreta e strutturata.

Al tavolo dei relatori sono intervenuti la vicesindaca Valeria Fadda e l’assessora Cecilia Lazzarotto, insieme ai vertici del nuovo Consorzio, il presidente Alessandro Cavaliere e il vicepresidente Stefano Lunardi.

Così, a riguardo, si è espressa la Vice Sindaca Valeria Fadda: “Il Consorzio AostaTurismo rappresenta un passaggio importante nella costruzione di un modello di sviluppo turistico sempre più coordinato, concreto e capace di valorizzare in modo integrato la città di Aosta e l’intera Plaine. La nascita di questo strumento va nella direzione che come Amministrazione riteniamo necessaria: rafforzare il dialogo tra istituzioni e operatori, favorire sinergie stabili e superare logiche frammentate, mettendo a sistema competenze, progettualità e visione. Il turismo è un ambito strategico per la crescita del territorio e richiede strumenti operativi capaci di accompagnarne lo sviluppo in modo efficace, con uno sguardo ampio ma al tempo stesso attento alle specificità locali”.

È poi intervenuta l’Assessora alla cultura e al turismo Cecilia Lazzarotto: “La costituzione del Consorzio AostaTurismo è un segnale positivo perché rafforza la capacità del territorio di presentarsi in modo più coeso, riconoscibile e attrattivo. La possibilità di costruire una pianificazione condivisa, sviluppare iniziative comuni di promozione, partecipare in modo coordinato a fiere ed eventi di settore e dotarsi di strumenti comunicativi dedicati rappresenta un’opportunità concreta per consolidare il posizionamento turistico di Aosta e della Plaine. È importante che questo percorso si sviluppi in una logica plurale e complementare, capace di dialogare con le associazioni di categoria e con l’insieme degli operatori coinvolti, per valorizzare al meglio le potenzialità della destinazione”.

Alessandro Cavaliere, primo presidente del Consorzio AostaTurismo, ha quindi preso la parola:

“Siamo molto orgogliosi della presenza così importante e qualificata a questa prima conferenza stampa, nella quale presentiamo un progetto ambizioso, nato con umiltà ma con grande determinazione da un gruppo variegato di soggetti, con l’obiettivo di colmare un vuoto che dura da oltre trent’anni.

Dalla fine dello scorso secolo, infatti, Aosta ha risentito dell’assenza di un organismo attivo e strutturato, capace di individuare strategie per uno sviluppo turistico coordinato. Fin dalle prime riunioni è emersa con chiarezza la necessità di costruire un progetto trasversale: siamo convinti che tutti, a vario titolo, possano essere ambasciatori del territorio, non solo le figure tradizionalmente legate al turismo.

Il nostro progetto si fonda su una collaborazione ampia e condivisa, con una visione aperta, orientata a valorizzare l’identità del territorio. Vogliamo interfacciarci e collaborare con i consorzi già esistenti, a partire da Espace Pila e dal Consorzio di Cogne, senza escludere ulteriori realtà.

Il Consorzio AostaTurismo nasce con la volontà di costruire una struttura inclusiva, capace di coinvolgere e mettere in rete competenze. In questa direzione, riteniamo fondamentale il dialogo con le associazioni di categoria, che continueranno a svolgere il proprio ruolo strategico: il nostro obiettivo è unire le forze per sviluppare un progetto turistico trasversale e di valore, contribuendo alla crescita dell’offerta turistica di Aosta e della Plaine d’Aoste”.

A chiudere è stato il vicepresidente Stefano Lunardi, che, anche sulla base di quanto già disponibile sul sito www.aostaturismo.org, ha presentato le realtà che hanno già aderito al Consorzio:

“Sappiamo quanto sia fondamentale la programmazione e siamo consapevoli che una presentazione a inizio maggio non può garantire, per questo primo anno, una proposta completa. Proprio per questo, lavoreremo con passione ed entusiasmo per arrivare a pieno regime nel 2027, con un progetto ampio, strutturato e capace di esprimere tutte le potenzialità del territorio”.

Il Consorzio AostaTurismo nasce con l’obiettivo di rafforzare e rendere più efficace la proposta turistica della città di Aosta e dell’intera Plaine, attraverso un modello basato sulla collaborazione tra operatori e sulla valorizzazione integrata del territorio in un’ottica di pianificazione partecipata e consapevole.

Il Consorzio si propone come uno strumento agile e operativo, in grado di affiancare le istituzioni e sviluppare un dialogo strutturato con il Comune di Aosta e, in prospettiva, con altri enti e organismi del territorio, con l’obiettivo di attivare sinergie concrete, coordinare progettualità e contribuire in modo diretto allo sviluppo e al posizionamento di una sana ed efficiente offerta turistica della città di Aosta e della Plaine che sappia armonicamente conciliare le esigenze dei turisti e quelle delle comunità ospitanti nella costruzione reale di un turismo rigenerativo per entrambi.

Tra le principali linee di azione:

• Pianificazione strategica condivisa con istituzioni, enti del territorio ed una platea più ampia e trasversale possibile di operatori direttamente ed indirettamente coinvolti nell’industria turistica locale e regionale;

• Creazione di sinergie tra operatori per superare logiche frammentate e rafforzare l’identità turistica della città di Aosta e della Plaine;

• Sviluppo di iniziative condivise di promozione e valorizzazione del territorio;

• Partecipazione a eventi e fiere di settore;

• Realizzazione di supporti comunicativi dedicati per raccontare in modo efficace il valore e le potenzialità della destinazione.

Il Consorzio si pone in una logica inclusiva e complementare, senza alcuna sovrapposizione con le associazioni di categoria, con cui intende collaborare in modo sinergico.

“Uno sguardo aperto sul territorio per uno sviluppo mirato e consapevole del turismo”: questa la visione che guida il Consorzio AostaTurismo nel percorso di sviluppo e promozione del territorio.

Le realtà interessate possono aderire compilando l’apposito modulo disponibile sul sito

www.aostaturismo.org.