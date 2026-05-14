La BCC Valdostana in assemblea domenica 24 maggio 2026 per approvare il bilancio

Si svolgerà domenica 24 maggio alle ore 10:30, presso il Centro polifunzionale “Tzanté de Bouva” del Comune di Fénis (Fraz. Chez-Sapin), l'assemblea ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo Valdostana.
Alle ore 10.30 la mattina inizierà con la consegna delle borse di studio riservate ai soci BCCV con le quali l’Istituto premia ogni anno gli studenti Soci meritevoli titolari di laurea specialistica. Subito dopo si proseguirà con la premiazione dei dipendenti con 25 anni di anzianità.
Seguirà il discorso del Presidente della BCC Valdostana, Davide Adolfo Ferré, che ripercorrerà gli eventi che hanno caratterizzato il 2025 e
l’andamento generale dell’Istituto valdostano nel contesto economico attuale.
A seguire, a porte chiuse, prenderà ufficialmente avvio l’assemblea ordinaria dei soci per la discussione dell’ordine del giorno composto
da n.8 punti, tra i quali la presentazione del bilancio al 31 dicembre 2025, a cura del Direttore generale, Fabio Bolzoni.
La mattinata si chiuderà alle ore 12.30 con la Festa del Socio, sempre presso l’area “Tzanté de Bouva” del Comune di Fénis. --