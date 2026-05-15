I giovani sul palco per la Costituzione: musica, teatro e satira a Pont-Saint-Martin

L’Auditorium di Pont-Saint-Martin si prepara ad ospitare la quarta edizione di “Di sana e robusta Costituzione”, l'evento annuale promosso dall’Assessorato regionale dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie. L'appuntamento, in programma per venerdì 22 maggio 2026 a partire dalle ore 17.30, vedrà come assolute protagoniste le istituzioni scolastiche della Rete "Costituzione, Diritti e Legalità", impegnate in un percorso di sensibilizzazione del territorio.





L’evento prende vita dalle riflessioni intorno alla Costituzione italiana, presentando alla comunità educante attività di musica, canto, letture e prodotti audiovisivi che hanno come protagonisti giovani e giovanissimi.



Dalle 21.00, quindi, sarà proposto lo spettacolo teatrale "Un viaggio tra epoche… sempre in conflitto": la protagonista è un’aliena che

visita la terra, aspettandosi pace, ma trova solo litigi, pregiudizi e assurdità. Attraverso questa rappresentazione teatrale, gli studenti dell’Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale Tecnica e Professionale di Verrès propongono una satira comica sulla storia umana e sugli errori che si ripetono.



"Questo percorso – commenta l’Assessore Erik Lavevaz - è reso possibile dall'attenzione con cui tanti docenti hanno promosso lavori di

rete, pensati per supportare la crescita consapevole delle nuove generazioni con un'attenzione specifica a quanto avviene nel nostro

territorio. Educare alla cittadinanza, alla responsabilità, al rispetto e alla partecipazione attiva è fondamentale per il futuro della

comunità".



Le iniziative si inseriscono nell’azione sinergica tra le Istituzioni scolastiche, i soggetti territoriali, le associazioni, i firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare, promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta e i referenti del Tavolo tecnico permanente Legalità&Intergenerazionalità coordinato dall’Assessorato regionale Istruzione, Cultura e Politiche identitarie.