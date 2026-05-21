L’Europa cammina ad Aosta: una passeggiata in 4 tappe alla scoperta dei fondi UE

L’Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili informa che martedì 26 maggio

2026 è in programma “Aosta 4 EU – Tracce d’Europa: un percorso in 4 tappe”, una passeggiata nel corso della quale i cittadini e le cittadine potranno scoprire alcuni dei progetti realizzati in Valle d’Aosta grazie ai Programmi europei.



L’itinerario prenderà avvio alle ore 9.30 dalla Porta Prætoria, proseguirà verso la Biblioteca regionale e il Polo universitario, per poi raggiungere la Cascina Montfleury, dove ai partecipanti sarà offerto un aperitivo “europeo”, a cura dell’Institut Agricole Régional. Per la tratta Università della Valle d’Aosta – Cascina Montfleury e ritorno sarà disponibile un servizio di navetta.



L’iniziativa rappresenta sia un momento di restituzione delle attività realizzate nell’ambito della Politica regionale di sviluppo, sia l’occasione per far conoscere le opportunità offerte dalle politiche europee sul territorio regionale. L’evento è organizzato dalle strutture del Dipartimento affari europei, innovazione, politiche per la montagna e giovanili e dalla Struttura Politiche regionali di sviluppo rurale, con il supporto di Europe Direct Vallée d’Aoste.



La partecipazione all’evento è aperta al pubblico, nei limiti dei posti disponibili. È possibile iscriversi, entro la mattinata del 22

maggio, compilando il form disponibile al seguente link:

https://forms.gle/PbK4vTH9dJCk45RN7

