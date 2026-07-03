Place Moulin si scopre in navetta: nasce Parcours, il progetto che unisce mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio

Visitare la diga di Place Moulin senza l'assillo dell'automobile, lasciandosi accompagnare lungo la strada che attraversa l'alta Valpelline e osservando con maggiore tranquillità uno dei paesaggi più suggestivi delle Alpi valdostane. È questo lo spirito di Parcours Place Moulin, il nuovo servizio sperimentale di navetta gratuita che entrerà in funzione da sabato 11 luglio 2026, trasformando un semplice spostamento in un'esperienza di scoperta del territorio.

L'iniziativa, promossa dall'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin nell'ambito del progetto di cooperazione Interreg ALCOTRA 2021-2027 PARCOURS + Cambiamenti Climatici, nasce con un duplice obiettivo: da un lato alleggerire il traffico veicolare verso uno dei siti turistici più frequentati della Valle d'Aosta durante la stagione estiva, dall'altro sensibilizzare residenti ed escursionisti sull'importanza di una fruizione più rispettosa dell'ambiente alpino, oggi sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico.

L'alta Valpelline rappresenta infatti un patrimonio naturale di straordinario valore. Boschi, pascoli, ghiacciai, corsi d'acqua e la grande diga di Place Moulin costituiscono un ecosistema delicato che richiede attenzione e comportamenti responsabili. Ridurre il numero di veicoli privati significa diminuire emissioni, rumore e congestione, migliorando al tempo stesso la qualità dell'esperienza per chi sceglie di trascorrere una giornata in montagna.

Il servizio sarà effettuato con una navetta da trenta posti che collegherà il parcheggio di interscambio di Lexert alla diga di Place Moulin, effettuando fermate a Les Dzovennoz, nel capoluogo di Bionaz, al bivio di Chez Chenoux, al parcheggio per il Vallone di Montagnayes e presso il Memoriale della frana.

Un itinerario che non rappresenta soltanto un collegamento logistico, ma attraversa alcuni dei punti più significativi della valle, offrendo ai visitatori l'occasione di conoscere luoghi spesso osservati soltanto dal finestrino dell'automobile. Il percorso diventa così parte integrante dell'esperienza turistica, invitando a rallentare e ad apprezzare la storia, il paesaggio e le peculiarità di un territorio che custodisce un patrimonio naturalistico di assoluto pregio.

Il servizio sarà completamente gratuito e sarà operativo nei fine settimana, sabato e domenica, dall'11 luglio al 2 agosto; quotidianamente dal 3 al 25 agosto, con un'ulteriore giornata di servizio venerdì 28 agosto. Dal 29 agosto al 20 settembre la navetta tornerà a circolare esclusivamente nei fine settimana.

Le corse saranno effettuate dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18: ogni mezz'ora nel periodo di maggiore affluenza, dal 13 al 17 agosto, e ogni ora durante il resto della stagione. Non sarà necessaria alcuna prenotazione preventiva: l'accesso avverrà fino a esaurimento dei posti disponibili e sarà consentito anche il trasporto di animali domestici.

L'iniziativa assume un valore che va ben oltre l'organizzazione della mobilità. Parcours Place Moulin rappresenta infatti un modello di turismo sostenibile che punta a conciliare tutela ambientale, accoglienza e valorizzazione del territorio. Un progetto che invita i visitatori a vivere la montagna con maggiore consapevolezza, trasformando il viaggio verso la diga in un'occasione per conoscere meglio l'alta Valpelline, i suoi villaggi, la sua storia e il delicato equilibrio ambientale che la caratterizza.

In un periodo in cui le destinazioni alpine sono chiamate a ripensare i propri modelli di fruizione, iniziative come questa dimostrano come sia possibile coniugare accessibilità, sostenibilità e promozione del territorio. Perché conoscere un luogo significa anche imparare a rispettarlo, e la mobilità può diventare il primo passo verso un turismo più attento, responsabile e capace di valorizzare autenticamente le eccellenze della Valle d'Aosta.

Per maggiori informazioni sul servizio e sugli orari è possibile consultare il sito dedicato di La Valpelline.