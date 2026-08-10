Gran Paradiso Film Festival, proclamati i vincitori della 29esima edizione

Si è conclusa la 29ª edizione del Gran Paradiso Film Festival con la proclamazione dei vincitori del GPFF Online Award. La manifestazione ha registrato complessivamente 24.000 presenze, segnando un incremento del 33% rispetto all'edizione precedente lungo i suoi 18 giorni di programmazione diffusa tra Cogne, Aymavilles, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche e Villeneuve.

Il premio del pubblico online, espresso attraverso la piattaforma digitale tra il 2 e il 7 agosto, è stato assegnato a "2000 jours au Paradis" di Véronique, Anne e Erik Lapied per la sezione lungometraggi, e a "Le bruit de l'aubépine" di Julien Deper per la categoria cortometraggi.

A ritirare il riconoscimento ad Aymavilles è stata la regista Anne Lapied.

Il Presidente di Fondation Grand Paradis, Michel Martinet, e la Direttrice artistica Luisa Vuillermoz hanno espresso soddisfazione per il bilancio della rassegna – incentrata quest'anno sul tema "Dominio e coesistenza" –, sottolineando l'impatto economico e culturale sul territorio e avviando i preparativi per la trentesima edizione.