Rhêmes-Saint-Georges ospita "La voce della Memoria" per due serate tra storia, filosofia e musica a lume di candela

Rhêmes-Saint-Georges si appresta a ospitare La Voce della Memoria, un ciclo di due incontri serali ad ingresso libero dedicati al racconto della storia, delle tradizioni e dell'identità culturale della comunità locale. Sotto le suggestive volte delle cappelle delle frazioni di Proussaz e Voix, aperte straordinariamente per l'occasione, i visitatori saranno accompagnati a lume di candela in un viaggio lungo i sentieri della memoria, tra narrazioni fatte di fede, riti, racconti e fiabe di uomini e donne che hanno vissuto in armonia con la maestosità della montagna.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 7 agosto 2026 alle ore 20.30 presso la Cappella del villaggio di Proussaz. La serata proporrà un intervento dal titolo "Una storia scritta nella terra – Rhêmes-Saint-Georges e 'le conte des contes'", a cura di Maria Della Volpe, storica della filosofia presso l'Istituto di Filosofia della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. L'incontro sarà impreziosito dal concerto della violinista Sveva Botrugno, studentessa del Conservatoire de Musique de la Vallée d’Aoste.

Il secondo evento è previsto per venerdì 14 agosto 2026, sempre alle ore 20.30, nella Cappella del villaggio di Voix. L'approfondimento "«Le droit coutumier» di Rhêmes-Saint-Georges – Tra iconografia, territorio e Santi protettori" vedrà come relatore Piero Marino, filosofo del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La parte musicale della serata sarà affidata al concerto del Duo Davigo-Botrugno, anch'essi studenti del Conservatoire de Musique de la Vallée d’Aoste.