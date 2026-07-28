"Ensembio" in anteprima mondiale al Cervino CineMountain

Un’opera poetica sul rapporto profondo tra musica, comunità e paesaggio alpino. Verrà presentato in anteprima mondiale venerdì 31 luglio 2026, nell'ambito della XXIX edizione del Cervino CineMountain (in programma dal 25 luglio al 1° agosto tra Breuil-Cervinia e Valtournenche), il documentario musicale Ensembio, diretto da Dario Timpani e prodotto da UNA Film in collaborazione con Fonosintesi e Insieme a Chamois.

Selezionato nella sezione "Montagne d’Italia", il film è nato in alta quota durante il periodo della pandemia attorno al lavoro culturale guidato da Giorgio Li Calzi. Interamente girato a Chamois — la celebre località della Valle d'Aosta raggiungibile solo in funivia o a piedi —, il lavoro vede proprio nella funivia e nella sua fune il filo conduttore, reale e simbolico, che unisce la comunità montana al resto del mondo.

Nel documentario, la musica abbandona i luoghi tradizionali e si fonde con la natura: le performance risuonano nelle radure, sulle cime, nei pressi dei laghi e all'interno delle cappelle alpine. Tra i protagonisti musicali figurano lo stesso Giorgio Li Calzi, Manuel Zigante, Roberto Cecchetto, Selene Framarin, Federico Marchesano, Frankie hi-nrg mc con Aljazeera, Prank ed Eniac. Ad aprire la narrazione è la voce di Antonio Rezza, Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Teatro 2018, che introduce con il suo stile irriverente i temi del silenzio, della bellezza e della montagna, lasciando poi spazio al linguaggio dei suoni.

Il titolo Ensembio richiama una parola del patois valdostano che significa "insieme", a testimonianza del senso profondo del progetto: unire artisti, residenti, tradizione e sperimentazione. La presenza del film alla rassegna evidenzia inoltre la forte sinergia con la Film Commission Vallée d’Aoste e la valorizzazione del territorio attraverso il cinema.