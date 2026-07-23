Aosta per una settimana Centro di composizione corale: 20 compositori e due docenti di fama internazionale

20 compositori provenienti da Italia, Slovenia, Lettonia, Argentina, Camerun, Belgio e Cina si sono dati appuntamento ad Aosta per la quattordicesima edizione del Seminario europeo di composizione corale. L’evento a cadenza biennale è un progetto della federazione italiana corale Feniarco, realizzato in sinergia con l’associazione dei cori della Valle d’Aosta Arcova e in collaborazione con la European Choral Association. Il dialogo con il territorio è rafforzato dal patrocinio di Regione autonoma Valle d’Aosta e Comune di Aosta, insieme alla Fondazione Maria Ida Viglino, nella cui sede si stanno svolgendo le lezioni delle due botteghe di studio e perfezionamento.

I compositori, arrivati domenica scorsa, sono impegnati a tempo pieno nella creazione di nuove composizioni corali sotto la supervisione di due compositori affermati come la slovena Nana Forte e l’italiano Giuseppe Di Bianco. Autrice di musica cameristica, sinfonica e operistica, Nana Forte è nota a livello internazionale anche per la sua ampia produzione corale, presente nei programmi di concorsi e festival europei e per la quale è stata insignita di diversi premi per meriti artistici. Giuseppe Di Bianco, originario di Napoli, è un artista pluripremiato e dalle molteplici competenze, la cui musica è commissionata ed eseguita a livello mondiale.

Tre cori regionali con organici diversi, ovvero il coro di voci bianche Giro Giro Canto, il gruppo femminile Mazì Ensemble e il gruppo misto Arcova Vocal Ensemble (in questo caso integrato da coristi esterni e preparato per l’occasione dal maestro Alberto Pelosin) sono impegnati nello studio “in tempo reale” delle composizioni progressivamente ultimate dai compositori partecipanti e che otterranno nella stessa settimana del seminario e a poche ore dalla stesura la loro prima esecuzione.

I laboratori, condotti a livello collettivo e individuale nelle aule della SFOM, si concluderanno sabato, 25 luglio quando alle ore 18.,00 nella sala del Teatro Splendor avrà luogo il concerto finale a ingresso libero , durante il quale il pubblico potrà ascoltare queste composizioni in prima esecuzione mondiale. Sarà un’esperienza eccezionale anche per i compositori presenti che terranno a battesimo una selezione di nuovi brani pronti a entrare nei repertori corali internazionali.

Il seminario di composizione, che ogni due anni fa di Aosta un centro di ispirazione e creazione artistica dell’Europa corale, è realizzato con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Contatti: info@feniarco.it.

Rossana Paliaga 351 9274546.