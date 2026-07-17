Cervino CineMountain 2026: a Breuil-Cervinia e Valtournenche torna il festival del cinema di montagna più alto d'Europa

Dal 25 luglio al 1° agosto Breuil-Cervinia e Valtournenche ospiteranno la XXIX edizione del Cervino CineMountain, il festival del cinema di montagna più alto d'Europa. Per otto giorni il Cervino diventerà il punto di incontro internazionale per il cinema dedicato alle terre alte, con un programma che unisce proiezioni, incontri, approfondimenti culturali ed eventi dedicati all'ambiente, all'alpinismo e all'esplorazione.

L'edizione 2026 proporrà 40 film in concorso, tra cui 14 anteprime italiane e due anteprime mondiali, ai quali si aggiungono sei film fuori concorso, 18 opere della sezione CVA Mountain Kids e cinque esperienze immersive in realtà virtuale nell'ambito di Expanded Mountains, per un totale di 69 proiezioni. Il festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dell'Assessorato del Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, del Comune di Valtournenche, dei Comuni di Chamois e La Magdeleine, della Fondazione CRT, del Club Alpino Italiano e della Compagnia Valdostana delle Acque.

Il tema centrale della manifestazione sarà il rapporto tra montagna e contemporaneità. La selezione cinematografica attraversa quattro continenti e propone documentari, film di finzione, opere d'animazione e produzioni sperimentali che affrontano temi come il cambiamento climatico, la trasformazione delle comunità montane, il dialogo tra tradizione e modernità e il rapporto tra uomo e natura. Nell'Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori proclamato dalle Nazioni Unite, particolare attenzione sarà dedicata alle storie delle comunità pastorali e alle sfide ambientali che interessano le terre alte.

Tra le principali novità dell'edizione 2026 figura Spazio Green, una giornata interamente dedicata all'ambiente e ai cambiamenti climatici, in programma domenica 26 luglio tra Valtournenche e Breuil-Cervinia. L'iniziativa comprenderà incontri con ospiti, tra cui l'esploratore Lorenzo Barone e Hervé Barmasse, oltre a una serie di proiezioni dedicate ai temi della crisi climatica, della biodiversità e della tutela dell'ambiente montano.

Il programma prevede inoltre numerosi appuntamenti speciali. Sabato 25 e domenica 26 luglio spazio al cinema italiano ambientato in montagna con la presentazione di "Agata Christian – Delitto sulle nevi" e "Ultimo Schiaffo". Giovedì 30 luglio il festival renderà omaggio a Hayao Miyazaki con la proiezione all'aperto di "Laputa – Il Castello nel Cielo", mentre sabato 1° agosto la cerimonia conclusiva sarà accompagnata dallo spettacolo "Di Miyazaki e della sospensione". Venerdì 31 luglio sarà invece celebrato il novantesimo anniversario della fondazione di Cervinia attraverso una serata speciale dedicata alla storia della località e delle sue funivie.

Il Cervino CineMountain confermerà anche il proprio impegno verso le nuove generazioni grazie alla sezione CVA Mountain Kids, con proiezioni, laboratori e attività dedicate a bambini e ragazzi, oltre ai progetti formativi rivolti agli studenti e ai giovani filmmaker, tra cui Mountain Film Lab e Cinema Inclusivo – Montagne di storie per un mondo sostenibile.

Tra le sezioni principali figurano anche il Grand Prix des Festivals Conseil de la Vallée, che riunisce le opere vincitrici dei più importanti festival internazionali di cinema di montagna, oltre alle rassegne dedicate alle produzioni italiane, ai cortometraggi, ai film internazionali e al cinema sportivo. Il festival si concluderà sabato 1° agosto con la tradizionale cerimonia di premiazione, durante la quale saranno assegnati i riconoscimenti delle diverse sezioni in concorso.