Aosta Città Diffusa, 25 luglio 2026: una giornata da ricordare. Il festival diventa biennale in vista dell’edizione 2027

Una giornata da ricordare, con eventi dal vivo, per guardarsi negli occhi e condividere un tempo collettivo. Tre gli appuntamenti, tutti gratuiti, in programma: un laboratorio artistico; un concerto e uno spettacolo teatrale. Il tema di quest’anno è la permanenza della memoria e del ricordo, di cosa possiamo portare con noi anche quando il tempo ﬁnisce; di cosa è nel buio e continua a brillare.

Workshop, concerto e spettacolo

La giornata comincerà alle 18:00 con un workshop creativo nell’atelier dell’artista Chicco Margaroli che, attraverso pratiche artistiche, farà esplorare il funzionamento della memoria e proporrà di provare a trasformare i nostri ricordi in immagini e segni.

Si proseguirà poi alle 21:00 nella Piazzetta di Plus con il concerto dal vivo del cantautore romano Mirkoeilcane. Le sue canzoni raccontano il presente con uno sguardo ironico, delicato e profondamente umano, intrecciando temi sociali, relazioni e storie che lasciano il segno.

La serata volgerà al termine alle 22:30 nel Teatro Plus con Precipitazioni, uno spettacolo teatrale esito di un laboratorio di un anno e mezzo curato da Stefania Tagliaferri e Verdiana Vono. Il lavoro indaga il mondo della notte, i suoi spazi e le persone che la abitano. È uno spettacolo che invita il pubblico ad attraversare un paesaggio fatto di desideri, inquietudini e possibilità, un’osservazione della città da un’altra prospettiva.

Il festival diventa biennale

Dopo cinque edizioni di giornate di spettacoli, concerti, esplorazioni inconsuete degli spazi della città, proposte laboratoriali e momenti collettivi, la direzione artistica a cura di Verdiana Vono e Stefania Tagliaferri prende una scelta politica e di curatela: a partire dal 2026 il festival nella sua versione estesa avrà una cadenza biennale.

L’esigenza nasce dal fatto che oggi, nel 2026, la città di Aosta è cambiata rispetto a cinque anni fa. Durante il periodo estivo è una città piena, ricca di persone, turisti, attività, esperienze. Gli spazi che prima non erano abitati sono stati utilizzati, altri vuoti si sono creati e sono stati riempiti.

La scelta è stata quindi di rallentare il ritmo, restare in osservazione e pensare in maniera critica quando, come e dove abitare. Nell’anno di pausa non si è voluto però sparire, perché uno degli elementi cardine del festival Aosta città diffusa è la creazione di una comunità. Per e con le persone quindi, il festival abiterà Aosta in un’unica giornata condensata, in cui condividere un tempo rallentato, scelto e collettivo in una modalità diventata casa.

Anche i luoghi sono al centro di questo cambio di prospettiva. Se nelle prime edizioni il festival cercava spazi poco conosciuti per riattivarli, oggi sceglie Plus perché crede sia importante abitare un luogo in cui la città sta investendo come spazio di cultura e socialità. Anche questo signiﬁca fare città insieme.

Aosta città diffusa è un laboratorio sul pensiero contemporaneo. Un festival di teatro sulla città e chi la abita, uno spazio di costruzione di relazioni e di rigenerazione urbana. Nasce nel 2021 con l’esigenza di sperimentare nuovi modi di vivere e pensare la città, nel tentativo di superare lo svuotamento dello spazio pubblico vissuto durante i lockdown. Aosta Città Diffusa è curato da Creature Montane APS con la collaborazione della compagnia teatrale Palinodie.

“Una giornata da ricordare è un'edizione ponte, ma è anche l'evocazione di un vissuto. Le giornate da ricordare sono quelle che ci emozionano, ci richiamano e ci invitano ad attivare una memoria per i tempi che verranno. Quest'anno attraverseremo una sera e una notte con i linguaggi artistici che hanno caratterizzato il festival nelle scorse edizioni: il teatro, innanzitutto, poi la musica, e la partecipazione attraverso il laboratorio.

Vogliamo lanciare una scheggia nell'estate della città e della regione per mantenere vivo il fuoco e ritrovarci, ancora una volta, per una grande festa.”

Verdiana Vono, direttrice artistica di Aosta Città Diffusa

“Ci sono tante ragioni che ci hanno portato a biennalizzare il festival - la prossima edizione estesa sarà nel 2027. Le riassumiamo con la parola caldo. È un caldo climatico - fa molto caldo oggi a ﬁne luglio per immaginare 4 giorni di eventi in un continuato di esperienze diffuse nella città di Aosta. È un caldo esistenziale - che ha a che fare con la sostenibilità del lavoro artistico e culturale e del carico di programmazione in città. È un caldo che vogliamo raffrescare, con scelte anche controcorrente, ma che mettano in campo tempi diversi. La velocità delle particelle aumenta sempre la temperatura, allora, non ci resta che rallentare.”

Stefania Tagliaferri, direttrice artistica di Aosta Città Diffusa

Tutti gli eventi sono gratuiti, occorre prenotare:

Per il workshop, al 338 2290726

Per il concerto prenotazione su eventbrite Per lo spettacolo prenotazione su eventbrite

Informazioni e programma completo Festival Aosta Città Diffusa

Palinodie Creature Montane

Mail: creaturemontane@gmail.com

Un progetto di Creature Montane APS, con il contributo del Comune di Aosta, in collaborazione con Plus e Compagnia teatrale Palinodie.

Programma

ORE 18:00 – 19:30

Studio dell’artista, Via Torino presso Hotel OMAMA

WORKSHOP \ Chicco Margaroli

Come prendono forma i ricordi? Attraverso pratiche artistiche e momenti di confronto, il laboratorio invita chi partecipa a esplorare il funzionamento della memoria e a trasformare i propri ricordi in immagini e segni.

Chicco Margaroli è un’artista valdostana. La sua ricerca spazia tra installazione, videoarte e sperimentazione con materiali organici, ed è stata esposta in Italia e all’estero.

Gratuito – posti limitati, prenotazioni al 338 2290726

ORE 21:00

Plus Aosta, Via Garibaldi 7

CONCERTO IN PIAZZETTA \ Mirkoeilcane

Mirkoeilcane è cantautore e chitarrista romano. Le tematiche sociali e i rapporti affettivi figurano spesso al centro delle sue canzoni.

I suoi concerti sono esperienze intime e coinvolgenti, in cui la canzone si intreccia al racconto, tra ironia, delicatezza e profondità. Tra i riconoscimenti: Targa Tenco per la Miglior Canzone, Premio della Critica “Mia Martini” (Festival di Sanremo), Premio “Sergio Bardotti” per il Miglior Testo, Vincitore Musicastelle 2017.

In caso di pioggia il concerto si sposterà nel teatro di Plus

Gratuito, prenotazione su eventbrite

ORE 22:30

Plus Aosta, Via Garibaldi 7.

SPETTACOLO \ Precipitazioni – uno spettacolo sulla notte

Quanto è lunga la notte, quando non si riesce a dormire. Quanto è grande la città, di notte. Abbiamo osservato spazi e pensieri del fare di notte per trovare un luogo in cui rispecchiare i nostri sentimenti e i nostri desideri.

Precipitazioni è uno spettacolo in cui cadiamo, insieme a voi, dentro a un mondo possibile. Da osservare dentro e fuori le case. Dentro e fuori di noi.

Uno spettacolo di Verdiana Vono e Stefania Tagliaferri che vede in scena i/le partecipanti al corso annuale di Palinodie: con Arianna Berti, David Bionaz, Paolo Blanc, Giulia Ciurli, Stefania Daniele, Luca Fanciullo, Mattia Grimod, Federica Laurent, Valeria Luberto, Francesca Marino, Sofia Mendonça de Albuquerque, Eleonora Nardo, Emanuela Nieroz, Valentina Palmieri, Miguelangel Sanchez, Ludovico Salaris, Lino Tortone, Margherita Trevisan, Stefania Vascello, Diego Veneziano, Francesca Zanin e con Elettra Fenu, Chiara Mattiello, Ida Stellin.

Gratuito, prenotazione su eventbrite.