Tra le vette della Valdigne in ricordo di Erika Giorgetti: cinque concerti con Les Violons du Mont Blanc

La musica attraversa la Valdigne per tenere vivo il ricordo di Erika Giorgetti, artista, musicista e amante della montagna, prematuramente scomparsa nell’agosto 2020 sul monte Rothorn. Su iniziativa della famiglia Giorgetti, con la collaborazione dei Comuni, delle Pro Loco e delle biblioteche della Valdigne e con il patrocinio della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, nasce la rassegna “Tra le vette della Valdigne in ricordo di Erika”, affidata all’Orchestra giovanile d’Archi pop “Les Violons du Mont Blanc”.

La mini-tournée prevede cinque concerti a ingresso libero, uno per ciascun Comune della Valdigne, con un invito rivolto alla popolazione residente e ai turisti. L’iniziativa vuole costruire una rete visibile tra Pré-Saint-Didier, Courmayeur, La Thuile, La Salle e Morgex, unendo musica, memoria e partecipazione delle comunità locali.

“Ringraziamo i genitori di Erika per l'iniziativa, così come i ragazzi di "Les Violons du Mont Blanc" ed il Professor Diemoz, che unirà idealmente il territorio della Valdigne attraverso le note musicali che tanto erano care ad Erika e che verranno fatte risuonare nelle nostre Valli da questi giovani e bravi musicisti per perpetuarne il ricordo nella sua forma più dolce”, afferma il sindaco di Morgex, Federico Barzagli.

Il programma si aprirà mercoledì 22 luglio alle 20.45 a Pré-Saint-Didier, in piazza Vittorio Emanuele II. Il giorno successivo, giovedì 23 luglio alle 18, l’orchestra si esibirà a Courmayeur, al Jardin de l’Ange. La rassegna proseguirà giovedì 13 agosto alle 17.30 a La Thuile, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, quindi sabato 22 agosto alle 20.45 a La Salle, in place Jean Domaine, e si concluderà martedì 25 agosto alle 17.30 a Morgex, in piazza dell’Assunzione.

L’Orchestra giovanile d’Archi pop “Les Violons du Mont Blanc” è composta da alunni ed ex alunni di violino delle scuole di musica valdostane, insieme ad alcuni insegnanti e musicisti amici del progetto. Il repertorio spazia dalla tradizione violinistica colta alla musica pop, folk e da film, con brani rielaborati in chiave moderna e gioiosa e accompagnati da una pop band.

I concerti proporranno in particolare musiche tratte dalle colonne sonore dei film dedicati a “Principesse, maghi e cavalieri”, riarrangiate per un ascolto adatto a un pubblico di ogni età.

“Con questa rassegna vogliamo ricordare Erika nei luoghi che ha amato, attraverso la musica che faceva parte della sua vita e della sua sensibilità – dichiara il padre di Erika Giorgetti –. La Valdigne è stata per lei un territorio importante, legato alla montagna, alle relazioni e al desiderio di condividere bellezza. Ringraziamo i Comuni, gli enti locali, la Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, i musicisti e tutte le persone che hanno reso possibile questo percorso. Ogni concerto sarà un modo semplice e sincero per far continuare il suo sorriso”.

Presso la Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta è attivo da alcuni anni il fondo “Erika Giorgetti – Fiori e sorrisi per ricordare”, nato per raccogliere risorse economiche destinate a finanziare borse di merito e altre iniziative rivolte all’ambito artistico, in particolare alla musica e all’artigianato, e alla montagna.

La rassegna si inserisce in questo percorso di memoria e impegno, con l’obiettivo di trasformare il ricordo di Erika in occasioni concrete di crescita, incontro e sostegno ai giovani e alle comunità del territorio.