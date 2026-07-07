Mostre, castelli e serate romane: l'estate di Valle d'Aosta Heritage tra cultura e intrattenimento

Presentato il fitto calendario di appuntamenti estivi promossi da Valle d’Aosta Heritage per i mesi di luglio e agosto 2026. La stagione propone un programma variegato e multidisciplinare pensato per valorizzare il patrimonio storico della regione, coinvolgendo residenti e turisti attraverso mostre, visite guidate, musica, cinema e rievocazioni nei castelli, nei musei e nei principali siti archeologici del territorio.

Tra le principali novità di quest'anno spiccano le Fêtes aux châteaux, serate che uniscono approfondimento culturale e intrattenimento grazie a visite accompagnate, musica dal vivo, aperitivi e dj set: i primi appuntamenti sono fissati per sabato 18 luglio al Castello di Aymavilles e per sabato 29 agosto al Castello Reale di Sarre. Per gli amanti delle atmosfere notturne torna anche la rassegna Châteaux nuits, con suggestive aperture serali previste al castello di Aymavilles (7 agosto), di Fénis (14 agosto) e di Sarre (21 agosto). Spazio anche alla contaminazione tra le arti con L’anima del Castello, percorsi narrativi arricchiti da interventi teatrali e musicali che faranno tappa al Castello di Issogne (domenica 26 luglio), al Castello Gamba di Châtillon (domenica 9 agosto) e al Castello Sarriod de La Tour di Saint-Pierre (domenica 23 agosto).

La storia antica sarà invece protagonista delle passeggiate all'archeologia condotte da Cinzia Joris. Tutti i lunedì sera dal 20 luglio al 31 agosto, a partire dalle ore 20:30, si potrà scoprire Aosta Romana con l'itinerario "Costruire l’impero. Augusta Prætoria e l’architettura del potere"; la stessa archeologa guiderà inoltre le visite pomeridiane al ponte-acquedotto romano di Pont-d’Ael di Aymavilles ogni giovedì tra il 23 luglio e il 27 agosto. Da non perdere, domenica 16 agosto, l'appuntamento itinerante "Nelle strade di Augusta Prætoria", arricchito dalle rievocazioni storiche a cura della Legio I Italica. Il MegaMuseo (Museo archeologico contemporaneo) di Aosta ospiterà invece i concerti di musica classica in collaborazione con il Conservatoire de Musique della Valle d'Aosta (8, 15, 23, 30 luglio e 5 agosto) e, dall'11 al 15 agosto, la seconda edizione della rassegna cinematografica "Archeologia vs Hollywood", dedicata al confronto tra realtà scientifica e finzione sul grande schermo.

Ricchissima anche l'offerta espositiva estiva con percorsi diffusi su tutto il territorio. Dal 23 luglio al 18 ottobre il Castello Gamba e il MegaMuseo ospiteranno il progetto "Sotto il cielo di stelle. Mostra d’arte e culture dello spazio celeste", mentre dal 10 luglio prenderà il via "Diálogos", esposizione nata in collaborazione con l’Artisanà sul tema della devozione popolare che toccherà diverse sedi tra cui il MAV di Fénis e il parco del Castello di Introd. Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean celebrerà il centenario della morte della Regina Margherita dal 30 luglio al 30 settembre con la mostra "Una Regina tra i Walser", focalizzata sul tradizionale copricapo amato dalla sovrana. Proseguono inoltre gli appuntamenti già aperti al pubblico: la mostra di Stefano Scherma all'Hôtel des États (fino al 26 luglio), l'antologica fotografica di Mario Giacomelli al Centro Saint-Bénin (fino al 13 settembre) e i capolavori di Marc Chagall al Museo Archeologico Regionale (fino al 25 ottobre). Dal 25 luglio, infine, la Chiesa di San Lorenzo omaggerà Rosalie D’Hérin Seris, prima donna fotografa della Valle d'Aosta. Per l'elenco completo delle attività didattiche e dei dettagli organizzativi è possibile consultare i canali ufficiali di Valle d’Aosta Heritage.