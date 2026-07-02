Enrico Borghi presenta ad Aosta il libro Sotto attacco: un confronto sulle nuove sfide alla democrazia

Il senatore Enrico Borghi sarà ad Aosta domani sera, venerdì 3 luglio, per presentare il suo ultimo libro, Sotto attacco. Cosa sta accadendo, cosa potrebbe accadere, come ne usciremo, pubblicato da Rubbettino Editore.

L'appuntamento è fissato per le ore 20 all'HB Aosta Hotel & Balcony e si propone come un momento di riflessione e confronto sui temi della sicurezza nazionale e internazionale, in una fase storica caratterizzata da profondi cambiamenti geopolitici e da minacce sempre più complesse.

All'iniziativa prenderà parte anche Silvio De Moro, coordinatore di Italia Viva Valle d'Aosta, che introdurrà il dibattito insieme all'autore.

Nel volume, Borghi, che fa parte della Commissione parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), analizza le nuove sfide che interessano le democrazie occidentali. Dall'evoluzione dei conflitti internazionali agli attacchi informatici, dalle campagne di disinformazione alle pressioni economiche ed energetiche, fino alle forme più sofisticate della cosiddetta "guerra ibrida", il libro propone una lettura dei principali fattori di instabilità che stanno ridisegnando gli equilibri mondiali.

L'incontro rappresenta un'occasione per approfondire questioni di stretta attualità che coinvolgono non soltanto governi e istituzioni, ma anche cittadini, imprese e territori, offrendo spunti di riflessione sul futuro della sicurezza, della democrazia e delle relazioni internazionali in un contesto globale sempre più interconnesso e caratterizzato da minacce difficili da individuare con gli strumenti tradizionali.