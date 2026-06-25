Cogne e Aymavilles: al via un'estate tra musica, natura e tradizioni ai piedi del Gran Paradiso

La musica che risuona tra le montagne, i racconti delle antiche tradizioni, gli incontri con la natura più autentica: l’estate 2026 tra Cogne e Aymavilles è un viaggio attraverso paesaggi, culture e realtà locali, unite da una profonda relazione con il territorio, tra eventi, spettacoli e momenti conviviali. Tra i fili conduttori della stagione spicca la musica, protagonista di un ideale percorso che collega il fondovalle alle quote più alte del Gran Paradiso. MusiCogne e L’Ento Festival di Aymavilles rappresentano due anime complementari di uno stesso racconto: rassegne capaci di valorizzare il territorio attraverso il dialogo tra artisti, paesaggi, tradizioni e nuove contaminazioni culturali.

Cogne e Aymavilles, dalle vette del Gran Paradiso ai vigneti della valle

Cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso e Perla Alpina, Cogne custodisce un patrimonio naturale e culturale che comprende i meravigliosi prati di Sant’Orso, gli antichi villaggi, il Giardino Botanico Alpino Paradisia dedicato alla conservazione e alla valorizzazione della flora di montagna con oltre 1000 specie diverse, e le storiche miniere di magnetite, tra le più importanti d’Europa e oggi visitabili attraverso il Parco Minerario, memoria della vocazione antica del territorio.

A fare da porta d’accesso alla Valle di Cogne, Aymavilles arricchisce il racconto dell’estate con il suo patrimonio storico, naturalistico ed enogastronomico. Dal suggestivo Castello di Aymavilles, con le sue quattro torri e le eleganti facciate candide, allo straordinario ponte-acquedotto romano di Pont d’Aël, capolavoro di ingegneria del I secolo a.C., fino alla millenaria cripta di Saint- Léger, il territorio custodisce testimonianze di epoche diverse immerse in un paesaggio di boschi, sentieri e vigneti emblema di una radicata tradizione vitivinicola, che rende Aymavilles una delle realtà più rappresentative dell’enoturismo valdostano.

GLI APPUNTAMENTI DELL’ESTATE 2026

Cogne: la natura del Gran Paradiso tra musica, tradizioni e grandi eventi

Tanti gli appuntamenti nella valle di Cogne, che spaziano da spettacoli culturali e musicali a iniziative legate alle tradizioni locali e non solo, gastronomia e sport, senza dimenticare attività e laboratori per i piccoli ospiti. Protagonista dell’estate sarà l’intera vallata, con i suoi villaggi pittoreschi che raccontano, ognuno, una storia.

Cultura, Musica e Spettacolo

Dopo i primi appuntamenti che hanno inaugurato la stagione, il calendario estivo entra nel vivo il weekend del 27-28 giugno. Il sabato, Banda Osiris e Telmo Pievani presentano lo spettacolo Allegro Bestiale, che intreccia divulgazione scientifica, musica e ironia per raccontare il rapporto tra uomo e natura.

L’indomani spazio a CONTEinAIR, progetto artistico che trasforma il paesaggio alpino in un palcoscenico a cielo aperto.

Il 12 luglio sarà la volta de Gli orti salveranno il mondo, spettacolo dell’Associazione Altitudini dedicato ai temi della sostenibilità e del futuro delle comunità.

Dal 15 al 19 luglio torna l’ormai immancabile appuntamento con le melodie acustiche di MusiCogne – Musiche di Legno: concerti, incontri e performance ai piedi del Gran Paradiso. Il gran finale del 19 luglio a Pont d’Aël sarà il simbolo dell’incontro tra musica, territorio e cinema: i direttori artistici di Estate 2026 tra Cogne e Aymavilles MusiCogne e de L’Ento Festival, riuniti nella formazione musicale “Pondel” , presenteranno, per l’occasione, un progetto originale ispirato al rapporto tra uomo e natura, accompagnato dalla proiezione di immagini tratte dal Gran Paradiso Film Festival. Il brano realizzato per questa collaborazione diventerà inoltre la colonna sonora della clip dedicata al sito di Pont d’Aël che introdurrà le serate della 29ª edizione del festival cinematografico, suggellando un percorso condiviso tra le tre rassegne.

Proprio il Gran Paradiso Film Festival sarà protagonista indiscusso a Cogne dal 27 luglio. Lo storico appuntamento internazionale dedicato al cinema naturalistico e ambientale accoglie i suoi numerosissimi visitatori, curiosi di scoprire le meraviglie mostrate dai film in concorso. Il tema della 29ª edizione, “Dominio e coesistenza” , indaga il delicato equilibrio tra conflitto e collaborazione, forza e adattamento, controllo e libertà nel mondo naturale e nelle società umane.

Il 2 agosto Fiammelle XXL porta nel cuore di Cogne una suggestiva parata di grandi lanterne luminose: creature fantastiche che prendono vita tra le vie del paese coinvolgendo grandi e piccoli in un’esperienza immersiva tra teatro, luce e magia.

Il 4 agosto il Belvedere di Gimillan farà da scenario al concerto Da Aosta ai 4Mila che vedrà protagonisti il leggendario gruppo I Nomadi in uno dei siti panoramici più suggestivi della Valle d'Aosta.

L’appuntamento – già quasi sold out – sarà inoltre il proseguo di un’ottima occasione di narrazione del territorio e delle sue peculiarità, in collaborazione con RAI 2.

Tradizioni

Il 18 luglio il villaggio di Gimillan ospiterà la tradizionale Veillà, una delle manifestazioni più rappresentative della cultura locale, con antichi mestieri, dimostrazioni artigianali, degustazioni e momenti dedicati alla memoria delle tradizioni alpine. Un evento attesissimo tanto da ospiti e locals, fieri di rappresentare la loro terra e il suo ricco patrimonio culturale. In occasione della Festa delle Guide Alpine, un weekend di appuntamenti legati alla montagna e all’alpinismo, simbolo del profondo legame che unisce la comunità di Cogne alle alte quota: il 14 agosto le Guide Alpine metteranno in mostra la loro esperienza con prove di arrampicata su roccia aperte a tutti coloro che desiderano cimentarsi in questa emozionante disciplina.

Non mancheranno nell’arco della giornata dimostrazioni pratiche di suggestive calate dall’alto e la tradizionale processione. Il giorno successivo (15 agosto) l’Associazione Elementa Teatro porterà in scena Rose d'Alta Quota, uno spettacolo tra musica e teatro ispirato alle atmosfere e alle storie delle terre alte, per celebrare la vita e le imprese di donne coraggiose che hanno affrontato le vette più alte del pianeta.

Nell’estate a Cogne trovano spazio anche momenti dedicati alla convivialità e al piacere di stare in compagnia: il 20 agosto la località Crêt si anima con la Festa degli Alpini, mentre le musiche e danze popolari del Bal Folk allieteranno il pomeriggio del 30 agosto.

Settembre è il mese in cui si concentrano gli eventi che più raccontano l'identità della valle. Il 12 settembre la Bataille de Reines porterà in scena gli storici e incruenti confronti tra bovine, appuntamento profondamente radicato nella cultura valdostana.

A chiudere la stagione sarà, il 26 e 27 settembre, la Devétéya de Cogne, la tradizionale discesa delle mandrie dagli alpeggi.

Una grande festa collettiva che celebra il mondo agricolo e il legame tra uomo, territorio e montagna, trasformando il ritorno delle mandrie in un evento capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori.

Gastronomia

Dal 7 al 9 agosto torna Cogne Street Rock, con animazioni dal vivo, intrattenimento e street food, nella cornice di Lillaz, a pochi passi dalle celebri cascate.

Sport e Outdoor

Cogne non è solo tradizioni ed eventi culturali.

La sua grande vocazione sportiva riesce ad esprimersi, in estate, con competizioni di Mountain Bike e corsa in montagna. Si parte con il Grand Prix Cogne del 1° agosto, gara dedicata ai giovani bikers che porterà sui percorsi della valle le nuove generazioni delle due ruote, seguito, il 20 settembre dalla GranParadisoBike che vedrà protagonisti i tanti appassionati della pedalata in montagna. Novità 2026: Spazio ai Giovani Talenti! Da quest'anno, la GranParadisoBike guarda al futuro del ciclismo. Il percorso da 20 km diventa il palcoscenico ufficiale per le categorie Esordienti e Allievi, offrendo ai giovani atleti l'opportunità di cimentarsi su un tracciato di alto livello tecnico in un contesto ambientale unico al mondo.

Il 14 settembre la Valle di Cogne accoglierà invece il passaggio del TORX, uno degli endurance trail più prestigiosi dell'arco alpino, che attraversa l’intera Valle d’Aosta lungo percorsi in alta quota, tra picchi maestosi e colli alpini dal fascino incredibile.

Infine, tra le novità del 2026 figura anche l’edizione “zero” di Cogne in Armonia – Speciale Settembre, in programma il 5 settembre.

L’appuntamento, dedicato alla valorizzazione dell’autunno, con i suoi colori, le sue atmosfere ed i suoi tanti appuntamenti, si svolgerà attraverso una giornata diffusa, all'insegna della convivialità e della scoperta del territorio. Protagonista sarà la musica, con esibizioni di gruppi locali riuniti in una vera e propria Festa della Musica; accanto ad essa, un percorso gastronomico dedicato all'incontro tra birre e formaggi del territorio regionale e un itinerario commerciale attraverso le boutiques di Cogne, che proporranno interessanti "angoli delle occasioni" lungo le vie del paese. Un'iniziativa che unisce cultura, sapori e commercio locale per dare il benvenuto alla suggestiva stagione autunnale.

Aymavilles: storia, cultura e tradizioni tra borghi, musica e territorio

La Summer Fest diffusa sarà protagonista di diversi momenti di incontro ad Aymavilles: il 15 luglio e il 5 agosto nel villaggio di Ozein, al cospetto della Grivola, con due serate di cinema d’animazione dedicate ai più piccoli e alle famiglie, e il 19 agosto nel borgo che si affaccia sul Pont d’Aël e il 3 settembre in piazza S. Chillod con il Cervino CineMountain on Tour, rassegna cinematografica che celebra la cultura della montagna.

Il 25 e 26 luglio Ozein ospita la tradizionale Sagra della Favò, appuntamento dedicato a uno dei piatti simbolo della cultura e dell’enogastronomia locale, la tradizionale zuppa a base di fave, tra momenti conviviali, musica, rievocazione di antichi mestieri, animazioni e iniziative culturali.

Dal 31 luglio al 2 agosto torna L’Ento Festival – Innesti musicali ad Aymavilles: la rassegna sostenuta dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, giunta alla quarta edizione, rappresenta ormai un punto di riferimento nel panorama culturale valdostano. Un percorso di incontro tra linguaggi, territori, visioni e interpretazioni che prende il nome dall’antica pratica agricola dell’innesto, simbolo del legame tra radici locali e nuove espressioni artistiche.

Le peculiarità e il patrimonio del territorio di Aymavilles saranno valorizzate anche con altre iniziative: il 28 agosto si ricorderà il 100esimo anniversario dell’unificazione delle parrocchie di Saint-Martin e Saint-Léger, il 30 agosto uno speciale “dialogo” in mezzo ai vigneti si concluderà con la degustazione dei vini prodotti proprio da quelle vigne .