Sarre: presentato il paliotto restaurato della cappella di Bellun

Ci sono tessuti che raccontano storie. È il caso del paliotto in velluto giardino della cappella di Bellun che sarà presentato al pubblico martedì 30 giugno 2026, alle ore 17.30, a Sarre, nella chiesa di Saint-Maurice, dopo un accurato intervento di restauro promosso dall'associazione Sarre2Mila8 con il sostegno economico del Consiglio Valle, del Comune di Sarre, della Bcc Valdostana e di Cva.



Il prezioso manufatto, che un tempo rivestiva la parte anteriore dell'altare della cappella, risale al XVII secolo. È realizzato in velluto giardino, un raro tessuto di origine genovese, assemblando alcuni scarti dell'antico abito processionale utilizzato dai canonici della Cattedrale Aosta. Il paliotto è inoltre impreziosito da una raffinata passamaneria in oro e da un sostegno in legno dipinto che ne accrescono il valore storico e artistico.



Alla presentazione interverranno il Presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi, il parroco di Sarre don Diego Cuaz, la presidente dell'Associazione Sarre2Mila8 Cristina Deffeyes e le restauratrici Tiziana Assogna e Marta De Marchi, che si sono occupate rispettivamente del tessuto e della parte lignea.



Il manufatto sarà poi esposto nel Museo permanente di arte sacra della Chiesa di Saint-Maurice che l'associazione Sarre2Mila8 ha contribuito a realizzare e che oggi può essere visitato grazie alle visite guidate gratuite dei suoi volontari.



L'intervento di recupero del patrimonio di arte sacra locale proseguirà nei prossimi mesi con il restauro di un secondo paliotto appartenente alla Cappella di Bellun e di due stendardi provenienti rispettivamente dalla chiesa di Saint-Maurice e dalla Cappella di Thouraz. Al progetto hanno contribuito, oltre agli enti sostenitori, anche numerosi cittadini di Sarre, a testimonianza dell'attaccamento della comunità al proprio patrimonio storico, artistico e religioso.

