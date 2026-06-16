Il futuro della montagna è "Agile": ad Arvier due giorni di incontri, laboratori e cultura

Si terrà ad Arvier nel fine settimana l'evento conclusivo del progetto PNRR Agile Arvier, un percorso collettivo che ha coinvolto istituzioni, università, enti di ricerca, associazioni e cittadini in un processo di riflessione e sperimentazione dedicato ai temi dell'innovazione territoriale, della partecipazione e dello sviluppo sostenibile delle aree montane.

Le giornate del 19 e 20 giugno rappresenteranno un momento di restituzione pubblica delle attività realizzate e, allo stesso tempo, un'occasione per guardare al futuro attraverso incontri, tavole rotonde, laboratori partecipativi, installazioni artistiche, mostre diffuse ed esperienze di animazione territoriale.

Ad aprire il programma di venerdì 19 giugno sarà la tavola rotonda Agile Arvier. Pratiche, visioni e nuovi immaginari, alla presenza del Sindaco di Arvier Mauro Lucianaz e degli Assessori regionali Erik Lavevaz e Leonardo Lotto, insieme ai rappresentanti di Fondazione Montagna sicura. Un momento di confronto dedicato alle prospettive delle aree montane, alle politiche di innovazione territoriale e alle nuove traiettorie di sviluppo per le comunità alpine.

Seguiranno approfondimenti sui temi degli open data, della partecipazione civica e degli strumenti digitali sviluppati nell'ambito del progetto, con particolare attenzione alla piattaforma OpenGov e ai risultati emersi dai Living Lab.

La giornata di sabato 20 giugno sarà dedicata alla restituzione dei risultati dei diversi percorsi attivati sul territorio, con la partecipazione del Presidente della Regione Renzo Testolin per i saluti istituzionali. Il programma prevede inoltre attività artistiche, laboratori partecipativi, iniziative dedicate alla cultura materiale alpina, mostre diffuse e momenti di confronto sulle prospettive future del territorio.

Agile Arvier nasce con l'obiettivo di mettere al centro la cultura alpina, le persone e la capacità delle comunità di adattarsi ai cambiamenti contemporanei. Un percorso che ha favorito l'incontro tra saperi, ricerca, innovazione e partecipazione, contribuendo a costruire nuove visioni per il futuro della montagna.

La partecipazione alle iniziative è libera e aperta a tutta la cittadinanza.

Il programma completo è disponibile sul sito www.agilearvier.eu