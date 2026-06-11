Giornata del Donatore: l’Avis Valle d'Aosta festeggia tra teatro, musica e comunità

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita per rendere omaggio a tutti coloro che, con un gesto semplice e volontario, contribuiscono ogni giorno a salvare vite umane, AVIS Regionale Valle d'Aosta propone due momenti di incontro aperti alla cittadinanza.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 12 giugno 2026 alle ore 20.30 al Théâtre De La Ville di Aosta, con lo spettacolo in

francoprovenzale "LO SAN", interpretato dalla compagnia teatrale Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro e accompagnato dalle

esibizioni musicali del duo Ruben Voyat ed Edoardo Milleret.

Una serata pensata per condividere sorrisi, cultura e musica, ma soprattutto per ringraziare tutti i donatori che, con il loro impegno

costante e silenzioso, rappresentano una risorsa indispensabile per il sistema sanitario e un esempio concreto di solidarietà verso il

prossimo.

Le iniziative proseguiranno domenica 14 giugno alle ore 10.00 con la Santa Messa nella Chiesa di Sant'Orso ad Aosta, un momento di raccoglimento e di riconoscenza dedicato a tutti i donatori e alle loro famiglie.

La Giornata Mondiale del Donatore rappresenta un'occasione importante per ricordare quanto la donazione di sangue sia un gesto volontario, anonimo e gratuito capace di fare la differenza nella vita di tante persone e per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni sull'importanza di questo prezioso atto di generosità.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Il programma completo all'indirizzo

https://www.avis.vda.it/notizie/giornata-mondiale-donatore-2026



L'iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Autonoma Valle d'Aosta.