Il Progetto “Bondzor” si Chiude in Festa all’Area Sportiva Guido Saba

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, si chiude anche il progetto Bondzor, ideato dal Comune di Charvensod cinque anni fa per promuovere corretti stili di vita, coinvolgendo bambini e bambine con passeggiate quotidiane di 15 minuti prima dell’ingresso in classe e con giornate specifiche dedicate agli sport.

Dopo la giornata sulla neve organizzata a marzo, venerdì 5 giugno i 117 partecipanti – le Scuole dell’Infanzia “Davide Mirko Vierin” e “Adelline Lucianaz” e la Primaria “Davide Mirko Vierin” – hanno concluso Bondzor con una giornata di festa all’area sportiva “Guido Saba”.

Mentre i più piccoli si sono divertiti con l’animazione di ArteInTesta, bambini e bambine della Primaria hanno provato diversi sport in dieci stazioni, dal calcio con l’ASD Charvensod al biathlon con lo Sci Club Godioz, dal tennis con l’Aosta Tennis Academy al rugby con lo Stade Valdôtain, provando anche gli sport popolari con Chrsitian Comé della Fédérachon Esport de Nohtra Téra.

“Le giornate finali di Bondzor sono sempre un momento di festa che fanno felici i bambini coinvolti ma anche noi, che come amministrazione crediamo fortemente in questo progetto e nelle sue finalità – dicono l’Assessore all’istruzione, turismo e valorizzazione territoriale Francesca Lucianaz, e l’Assessore alle politiche sociali, sport e associazionismo Loris Lombardo. Ci teniamo a ringraziare tutte le associazioni che ci hanno aiutato. L’anno prossimo il progetto continuerà con grandi novità”.