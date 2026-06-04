Celtica Valle d’Aosta celebra il trentennale: la magia del festival incontra la storia al Forte di Bard con l’evento speciale “Echi dal Forte”

Il festival internazionale di musica, arte e cultura celtica più alto d’Europa si prepara a celebrare un traguardo storico. Se il cuore pulsante della manifestazione tornerà a far risuonare, dal 2 al 5 luglio, la splendida cornice del Bosco del Peuterey, in Val Veny (Courmayeur), quest’anno le celebrazioni del trentennale si arricchiscono di eventi speciali pensati per coinvolgere e valorizzare l’intero territorio regionale.

Tra gli appuntamenti diffusi spicca la collaborazione speciale con l’Associazione Forte di Bard, che domenica 5 luglio ospiterà l’evento straordinario “30 anni di Celtica Valle d’Aosta: Echi dal Forte”.

A partire dal primo pomeriggio, le mura della fortezza accoglieranno una giornata dedicata alla riscoperta delle radici celtiche del territorio, portando l’energia del festival fuori dai suoi tradizionali scenari boschivi per abbracciare la storia millenaria del Forte. Sarà un’occasione unica per i visitatori, che potranno unire la scoperta del polo museale alle suggestioni della musica e della danza tradizionali.

«Siamo entusiasti di tornare a far risuonare le pietre del Forte di Bard con le melodie di Celtica», dichiara Laura Plati, presidente dell’Associazione Clan della Grande Orsa e direttrice generale del Festival. «Celebrare il nostro trentesimo anniversario riprendendo questa storica collaborazione, che già in passato ha regalato edizioni indimenticabili, è per noi motivo di grande orgoglio. È un ritorno alle origini che guarda al domani: l’evento del Forte di Bard non solo chiuderà ufficialmente le celebrazioni di quest’anno, ma, grazie alla sua posizione strategica, fungerà da ponte ideale per lanciare l’edizione 2027».

«Siamo lieti di questo ritorno di Celtica al Forte di Bard nel trentennale della sua attività, che coincide con i vent’anni di nuova vita del Forte – commenta la presidente dell’Associazione Forte di Bard, Ornella Badery –. Celebreremo questa doppia ricorrenza nel segno della musica, dell’incontro e della scoperta della cultura e delle tradizioni celtiche».

La giornata al Forte di Bard rientra tra le attività del progetto TransiT – Transizione verso il Turismo Culturale Sostenibile, finanziato dal programma Interreg VI-A France-Italia Alcotra per la programmazione 2021-2027.

Il programma della giornata offrirà una successione continua di appuntamenti ideati per far dialogare l’arte celtica con gli spazi più suggestivi del Forte:

• ore 15:00 – 19:00 | Animazione musicale e musica itinerante: le note solenni delle cornamuse e dei tamburi scozzesi dei Celtic Knot Pipes and Drums e le sonorità folk della Compagnia del Coniglio animeranno le strade e accompagneranno i visitatori lungo un percorso all’interno della fortezza.

• ore 16:00 – 17:00 | Workshop di danze irlandesi e scozzesi: un momento di coinvolgimento a cura dei Gens d’Ys (Accademia italiana di danze irlandesi), allestito presso le Scuderie del Forte.

• ore 17:30 – 18:30 | Concerto acustico di arpa celtica: l’eleganza e la magia delle melodie di Katia Zunino troveranno una perfetta e intima dimensione acustica nella suggestiva Cappella del Forte.

• ore 19:00 – 20:00 | Spettacolo di danze irlandesi: l’energia travolgente dei Gens d’Ys tornerà protagonista per il gran finale sul palco principale della Piazza d’Armi.

Modalità di accesso e biglietteria

L’organizzazione e la direzione del Forte hanno previsto una formula d’accesso estremamente semplice e vantaggiosa per il pubblico: l’accesso alla manifestazione e la partecipazione a tutti gli spettacoli e workshop della giornata sono interamente inclusi nel normale biglietto d’ingresso al Forte di Bard. I visitatori del polo museale potranno così beneficiare gratuitamente di tutte le animazioni e dei concerti in cartellone, vivendo un’esperienza culturale completa.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul programma completo della 30ª edizione:

• Siti web ufficiali: www.celtica.vda.it | www.fortedibard.it

• Canali social: @celticavda | @fortedibard