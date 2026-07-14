Tutto esaurito per “Principesse, Maghi e Cavalieri” al Castello Passerin d’Entrèves

Sono andati tutti esauriti i posti gratuiti per “Principesse, Maghi e Cavalieri al Castello Passerin d’Entrèves”, il concerto dell’orchestra giovanile d’archi valdostana Les Violons du Mont Blanc, in programma lunedì 20 luglio 2026, alle ore 20.45, in un palcoscenico imperdibile, quello del Castello Passerin d’Entrèves di Saint-Christophe.

Tutti i biglietti gratuiti messi a disposizione sono stati prenotati, raggiungendo così il limite massimo di capienza previsto per l’evento. La risposta del pubblico conferma il forte interesse per una proposta capace di unire musica, immaginazione e valorizzazione di uno dei luoghi più affascinanti del territorio comunale.

Nel corso della serata, prevista all’interno della programmazione delle manifestazioni estive del Comune organizzata dalla Biblioteca comunale “Geppina Pallais”, Les Violons du Mont Blanc accompagneranno il pubblico in un viaggio tra celebri colonne sonore cinematografiche e famose canzoni pop, interpretate attraverso il suono degli archi. Il programma, ispirato al mondo delle principesse, dei maghi e dei cavalieri, dialogherà idealmente con l’atmosfera del castello, trasformando il concerto in un’esperienza musicale e scenografica.

“Il tutto esaurito rappresenta un risultato che ci rende molto soddisfatti e dimostra quanto il pubblico apprezzi gli eventi capaci di coniugare qualità artistica e valorizzazione del nostro patrimonio – dichiara il sindaco di Saint-Christophe, Paolo Cheney. Desidero ringraziare in modo particolare la famiglia Passerin d’Entrèves, che ancora una volta ha dimostrato grande disponibilità mettendo a disposizione una location straordinaria. Il castello esercita evidentemente un forte richiamo e contribuisce in maniera determinante al successo dell’iniziativa, offrendo al pubblico la possibilità di vivere la musica in un contesto unico e ricco di fascino. Un ringraziamento va anche a Les Violons du Mont Blanc e a tutte le persone coinvolte nell’organizzazione”.