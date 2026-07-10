Festival Alt(r)i Ascolti torna a Chamois, tre giorni di musica, natura e cultura in quota

Dal 7 al 9 agosto 2026, Chamois torna a trasformarsi in un laboratorio culturale a cielo aperto con la VI edizione del Festival Alt(r)i Ascolti, dove musica, sostenibilità, ricerca scientifica, teatro e nuove narrazioni delle terre alte si intrecciano in un'unica esperienza. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Giunto alla sua VI edizione, il Festival Alt(r)i Ascolti consolida un percorso di crescita coerente con il territorio che lo ospita. Dal 7 al 9 agosto 2026, il borgo alpino di Chamois, unico comune della Valle d'Aosta non raggiungibile in automobile, si conferma uno spazio privilegiato dove il silenzio e la natura diventano strumenti di ascolto e riflessione.

Organizzato dall'Associazione Insieme a Chamois, con il sostegno della Regione Valle d'Aosta, del Comune di Chamois e della Fondazione CRT, sotto la direzione artistica della musicologa Luciana Galliano, il Festival si svolgerà nello scenario del Plan des Avaz, proponendo un programma interamente gratuito che invita il pubblico a camminare, ascoltare, confrontarsi e vivere la montagna come protagonista e non come semplice cornice.

«Ciò che distingue Alt(r)i Ascolti è la qualità delle interazioni che genera. La presenza di artisti, ricercatori e pubblico in uno spazio raccolto favorisce la nascita di scambi reali e nuove idee. È questa dimensione conviviale e fertile a rappresentare il vero successo del Festival», sottolinea Fabienne Dejean, presidente dell'Associazione Insieme a Chamois.

La musica rappresenta il filo conduttore dell'intera manifestazione. La compositrice ucraina Katarina Gryvul porterà a Chamois la sua ricerca elettronica, dove la tradizione classica incontra la sperimentazione contemporanea. Il gruppo Eufoné proporrà invece un viaggio tra inni e danze del basso Medioevo, mentre l'Orchestra Multietnica Torino chiuderà il Festival con un concerto che intreccia le tradizioni musicali dell'Africa subsahariana, la cultura dei griot, la kora, le percussioni, il jazz e l'afrobeat.

Grande spazio sarà dedicato anche al rapporto tra uomo e ambiente. La passeggiata etnobotanica guidata da Francesca Castagnetti accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle piante officinali e dei loro utilizzi, mentre l'ingegner Gregorio Tosi illustrerà le potenzialità della geotermia attraverso una visita a un impianto realizzato al Lago Lod, trasformando il tema della sostenibilità in un'esperienza concreta.

Il Festival offrirà inoltre momenti di approfondimento dedicati alle nuove narrazioni della montagna. Linda Cottino presenterà il volume Una parete tutta per sé. Le prime alpiniste: sette storie vere, riportando alla luce le vicende di donne che hanno contribuito a cambiare la storia dell'alpinismo. In collaborazione con Cervino CineMountain sarà proiettato il film Las Cholitas, dedicato alle donne boliviane che affrontano le vette andine indossando gli abiti tradizionali, trasformando l'alpinismo in uno strumento di emancipazione.

Lo sguardo si sposterà poi sul presente con Andrea Membretti, autore di Diventare montanari. Viaggio tra i nuovi abitanti delle terre alte, che analizzerà i profondi cambiamenti sociali e demografici che stanno interessando le aree montane.

Il teatro completerà il percorso culturale con Gioconda, spettacolo del Collettivo Liberi Pensatori Paul Valéry, che affronta con sensibilità temi come la vecchiaia, l'autonomia personale e il rapporto tra cura e controllo, mettendo al centro la fragilità e le relazioni umane.

Programma

Venerdì 7 agosto 2026

Ore 9.30 – Passeggiata etnobotanica con Francesca Castagnetti .

– Passeggiata etnobotanica con . Ore 15.00 – Apertura ufficiale del Festival.

– Apertura ufficiale del Festival. A seguire – Gioconda , spettacolo del Collettivo Liberi Pensatori Paul Valéry .

, spettacolo del . Ore 17.00 – Presentazione del libro Una parete tutta per sé. Le prime alpiniste: sette storie vere con l'autrice Linda Cottino , presso l' Ostello Bellevue .

– Presentazione del libro con l'autrice , presso l' . Ore 18.30 – Presentazione del film Las Cholitas, in collaborazione con Cervino CineMountain.

Sabato 8 agosto 2026

Ore 10.00 – La geotermia come soluzione di riscaldamento sostenibile, incontro con l'ingegner Gregorio Tosi , seguito dalla visita all'impianto geotermico del Lago Lod .

– La geotermia come soluzione di riscaldamento sostenibile, incontro con l'ingegner , seguito dalla visita all'impianto geotermico del . Ore 15.00 – Inside the Creatures , concerto di musica elettronica della compositrice Katarina Gryvul .

– , concerto di musica elettronica della compositrice . Ore 18.00 – Presentazione del libro Diventare montanari. Viaggio tra i nuovi abitanti delle terre alte con Andrea Membretti, docente di Sociologia del Territorio presso le Università di Pavia e Milano-Bicocca.

Domenica 9 agosto 2026

Ore 11.00 – Concerto del gruppo vocale e strumentale Eufoné , Stella Splendens , con inni e danze del basso Medioevo.

– Concerto del gruppo vocale e strumentale , , con inni e danze del basso Medioevo. Ore 15.00 – Concerto dell' Orchestra Multietnica Torino , con musicisti provenienti da Africa , Italia e Brasile .

– Concerto dell' , con musicisti provenienti da , e . Ore 16.30 – Festa conclusiva del Festival con le specialità de Le Fourd es Amis.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso il Plan des Avaz di Chamois e sono a partecipazione gratuita.