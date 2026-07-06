Nus Festival, al via la 25esima edizione per una settimana di grandi concerti

La grande musica d'insieme e la formazione di alto livello tornano protagoniste a Nus per un anniversario speciale. Da lunedì 6 a sabato 11 luglio va infatti in scena la venticinquesima edizione del "Nus Festival", un traguardo prestigioso che quest'anno richiama circa novanta musicisti.

L'articolato programma dell'evento, che unisce una ricca proposta di concerti serali a corsi di perfezionamento strumentale e di direzione, è organizzato dalla banda musicale La Lyretta di Nus. L'iniziativa si avvale del fondamentale sostegno del Consiglio Valle, del Comune di Nus e della Fédération des Harmonies valdôtaines, con la direzione artistica firmata da Livio Barsotti.

Il fulcro della manifestazione per i residenti e i turisti sarà la rassegna concertistica "Note d'estate", che animerà ogni sera la settimana con appuntamenti fissati alle ore 21 presso l'auditorium comunale di Nus, tutti rigorosamente a ingresso libero.

Ad aprire il cartellone, lunedì 6 luglio, sarà l'Emilian Trombone Symposium, ensemble che vedrà sul palco i musicisti Gabriele Bastrentaz, Salvatore Veraldi, Nicolas Pistidda e Pietro Spina. Il giorno successivo, martedì 7 luglio, i riflettori si accenderanno sull'euphonium di Marina Boselli, accompagnata al pianoforte da Erica Pompignan, mentre mercoledì 8 luglio la scena sarà tutta per il clarinettista Vincenzo Paci, affiancato da Alessandro Mercando al pianoforte.

La seconda parte della settimana proseguirà giovedì 9 luglio con il concerto dei docenti, affidato alle sonorità del quintetto di ottoni Baltean Brass, per poi lasciare spazio venerdì 10 luglio al tradizionale saggio delle classi di strumento che vedrà protagonisti gli allievi. La chiusura formale della rassegna è prevista per sabato 11 luglio con la grande esibizione conclusiva dell'Orchestra Fiati Nus Festival.

Accanto all'offerta flessibile dei concerti per il pubblico, il festival mantiene intatta la sua forte vocazione didattica ed educativa. Nel corso di tutte le giornate, infatti, docenti e studenti saranno immersi nelle lezioni di perfezionamento musicale e nel prestigioso corso di direzione per orchestra di fiati, quest'ultimo curato dal maestro Andrea Loss, stimato direttore artistico dell'Istituto superiore europeo bandistico.

A impreziosire ulteriormente l'offerta formativa dell'edizione 2026 sarà un'esclusiva masterclass di tromba condotta da Ruben Simeó, solista spagnolo di fama mondiale, la cui presenza conferma lo spessore internazionale raggiunto dalla manifestazione.