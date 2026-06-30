Il Teatro Romano riapre al pubblico: primo week-end di accesso gratuito e visite speciali

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica che, a partire dalle ore 14 di venerdì 3 luglio 2026, il Teatro Romano di Aosta sarà nuovamente aperto al pubblico e, dalle ore 16 alle ore 20, saranno organizzate visite gratuite con gli archeologi (prenotazione obbligatoria al numero 0165 275902, tutti i giorni, orario 9-19).

Sabato 4 e domenica 5 luglio, inoltre, il Teatro sarà a ingresso gratuito, con visite libere e orario continuato 9-19.

Da lunedì 6 luglio, infine, sarà possibile acquistare il biglietto unico “Aosta Archeologica” al costo di 10 euro che, oltre al Teatro Romano, consente di accedere al MAR – Museo Archeologico Regionale, al MegaMuseo – Museo Archeologico contemporaneo, al Criptoportico forense e alla Chiesa paleocristiana di San Lorenzo.