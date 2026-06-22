50° Banda di Donnas: un concorso artistico per valorizzare i talenti del territorio

Un concorso artistico per valorizzare i talenti del territorio. A Donnas, gli eventi per i 50 anni di attività della Banda musicale, sostenuti dal Consiglio Valle, proseguono con "VdA's got talent - Donnas edition", una serata in cui mettere alla prova le proprie abilità artistiche, dalla musica alla danza, dall'arte visiva alla recitazione.

L'appuntamento è per mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 21.00, nella piazza comunale del borgo di Donnas.



I partecipanti avranno cinque minuti per esibirsi davanti ad una giuria di qualità, composta da cinque esperti del settore, che individueranno i cinque finalisti a cui sarà data la possibilità di contendersi il podio con una seconda esibizione. Il vincitore sarà scelto attraverso un sistema di voto misto che sommerà il giudizio della giuria tecnica a quelle della giuria popolare, composta dal pubblico presente in piazza durante la serata. I primi cinque classificati riceveranno un premio speciale per la loro performance, mentre al vincitore assoluto verrà consegnato il Trofeo VdA's got talent - Donnas edition.





Per partecipare è necessario iscriversi entro martedì 30 giugno 2026 compilando il modulo al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq5Xwbwo53p7YSBQVoWi_eLkFpVwQV_4pnpd2TSWHfHS9AbA/viewform



Il concorso è aperto a tutti, sia come concorrenti singoli che in gruppo, ma i posti sono limitati ad un massimo di 20 partecipanti. La selezione avverrà in base all'ordine cronologico di iscrizione e i concorrenti ammessi riceveranno una conferma via e-mail entro la prima settimana di luglio.



I festeggiamenti per il cinquantenario di attività della banda continueranno in autunno con il "Concertone di Donnas", la maratona musicale dedicata agli appassionati di jazz, pop e rock che si terrà il 10 ottobre in collaborazione con la Pro Loco per i 70 anni della Festa dell'uva. A novembre sarà la volta di "Quando la Banda passò", il tesseramento itinerante per le vie del paese, mentre a dicembre si terrà il concerto finale con il coinvolgimento di tutti gli ex musici.

