Grandi incontri al Forte di Bard: arrivano Mauro Corona, Massimo Recalcati e Stefano Mancuso

La rassegna Estate al Forte di Bard 2026 propone accanto alla ricca programmazione musicale diversi approfondimenti culturali. Tre quelli promossi in collaborazione con la Libreria Mondadori di Ivrea.

Sabato 11 luglio, alle ore 21.00, la Piazza d’Armi ospiterà lo scrittore e alpinista Mauro Corona che presenterà, accompagnato da Il Poiana, il libro I sentieri degli aghi di pino (Mondadori). In questo appassionato apologo, Corona esplora le contraddizioni che sono alla base del rapporto tra l’uomo e la Natura, con lo sguardo di chi, dall’alto delle montagne, vede in anticipo arrivare la bufera, ma anche il primo bagliore di sole.

Domenica 19 luglio, alle ore 21.00, il Forte accoglierà lo psicanalista e saggista Massimo Recalcati che presenterà La luce e l’onda. Cosa significa insegnare? (Ed. Einaudi). Dieci anni dopo “L'ora di lezione” Recalcati ritorna sul grande tema della scuola attraverso uno straordinario elogio del maestro. Ogni maestro è una luce e un’onda nello stesso tempo: è una luce perché allarga l’orizzonte del nostro mondo sospingendoci verso la necessaria soggettivazione del sapere; è un’onda poiché incarna l’impatto dell’allievo con qualcosa che resiste, con una differenza che non può essere pareggiata e che, proprio per questo, ci costringe a trovare un nostro stile singolare.

Giovedì 23 luglio, alle ore 21.00, protagonista sarà Stefano Mancuso, scienziato e divulgatore, tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulle piante. Professore ordinario presso l’Università di Firenze e ordinario dell’Accademia dei Georgofili, dirige il Laboratorio di Neurobiologia Vegetale con sedi a Firenze, Kitakyushu, Bonn e Parigi. Al Forte di Bard interverrà sul tema La rivoluzione delle piante. Mancuso accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio nel mondo delle piante, organismi intelligenti e sensibili, capaci di produrre e gestire la propria energia, comunicare tra loro, cooperare per la sopravvivenza e costruire complesse reti sotterranee di scambio e sostegno reciproco.

Gli incontri con Mauro Corona, Massimo Recalcati e Stefano Mancuso sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria compilando il form sul sito fortedibard.it.

Gli altri appuntamenti della rassegna sono con Paolo Crepet che terrà il monologo Riprendersi l’Anima, venerdì 31 luglio, alle ore 21.30 (prevendita biglietti su Ticketone.it) e, mercoledì 5 agosto, alle 21.00, con il giornalista Aldo Cazzullo autore del libro Francesco, il primo italiano, inserito nel cartellone di Aosta Classica al Forte di Bard (prevendita fortedibard.it)