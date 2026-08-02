Come un filo che unisce cielo e montagna, la processione di Notre-Dame des Neiges rinnova da oltre due secoli l'anima di Valgrisenche

Come un sentiero di montagna che, curva dopo curva, conduce verso panorami sempre più ampi, la processione di Notre-Dame des Neiges accompagna da oltre due secoli la comunità di Valgrisenche in un cammino che va ben oltre il significato religioso. È un rito che intreccia memoria, identità e speranza, ricordando come le popolazioni alpine abbiano sempre trovato nella solidarietà e nella fede la forza per affrontare un ambiente tanto affascinante quanto severo.

La Parrocchia di San Grato ha annunciato il programma della tradizionale celebrazione, in calendario per mercoledì 5 agosto 2026. La giornata inizierà alle ore 06:30 con la partenza della processione dalla Chiesa Parrocchiale di Valgrisenche. Dopo il cammino verso la montagna, alle ore 08:30 sarà celebrata la Santa Messa presso l'alpeggio della Grand'Alpe, mentre alle ore 18:00, al termine del pellegrinaggio, è prevista una seconda celebrazione nella chiesa parrocchiale.

L'appuntamento rappresenta una delle tradizioni più radicate dell'intera vallata. Le sue origini si perdono nel tempo, ma fu nel 1818 che la consuetudine venne ufficialmente consacrata attraverso un voto solenne pronunciato dai capifamiglia e dalle autorità locali. In quell'occasione la popolazione promise di dedicare ogni anno la giornata del 5 agosto alla preghiera, affidando alla Madonna delle Nevi la protezione della valle dalle calamità naturali, dalle frane, dalle alluvioni e dalle avversità che potevano compromettere raccolti e allevamenti, risorse fondamentali per la sopravvivenza delle comunità alpine.

La croce dove viene celebrata la Messa

Quel gesto racconta molto della storia della montagna valdostana. Per secoli l'economia di Valgrisenche è stata fondata sull'agricoltura di alta quota e sull'allevamento, attività strettamente dipendenti dall'andamento delle stagioni e dalle condizioni climatiche. La religiosità popolare non rappresentava soltanto un'espressione spirituale, ma anche un elemento di coesione sociale, capace di rafforzare il senso di appartenenza e la solidarietà tra famiglie chiamate a condividere fatiche e difficoltà.

Nel corso del tempo il percorso della processione è cambiato, anche a causa della costruzione della diga e della trasformazione del paesaggio della vallata. Il lago artificiale, oggi uno degli elementi più caratteristici di Valgrisenche, ha modificato profondamente il territorio e imposto nuovi itinerari. È mutato anche il contesto sociale: se un tempo la partecipazione era quasi esclusivamente quella della popolazione locale, oggi la celebrazione coinvolge anche numerosi visitatori, escursionisti e turisti che scelgono di vivere la montagna in modo autentico, condividendo un'esperienza che unisce spiritualità, cultura e natura.

In un'epoca caratterizzata dalla velocità e dalla frenesia quotidiana, la processione assume così anche un valore diverso. Camminare insieme per diverse ore, seguendo i sentieri che salgono verso gli alpeggi, significa riscoprire il ritmo lento della montagna, osservare un paesaggio modellato dal lavoro dell'uomo e dalla forza della natura, e comprendere come le tradizioni possano ancora rappresentare un ponte tra generazioni.

La targa benedetta nell'edizione 2025 alla Grand'Alpe

L'evento assume inoltre un'importanza significativa anche sotto il profilo turistico ed economico. Manifestazioni come questa contribuiscono infatti a valorizzare il patrimonio culturale immateriale della Valle d'Aosta, promuovendo un turismo rispettoso dell'ambiente e interessato alle radici più profonde del territorio. In un momento storico in cui le aree alpine cercano nuove forme di sviluppo sostenibile per contrastare lo spopolamento e mantenere vivi i piccoli comuni, iniziative capaci di coniugare fede, storia e paesaggio diventano un elemento prezioso di promozione territoriale.

La processione di Notre-Dame des Neiges continua dunque a essere molto più di una semplice ricorrenza religiosa. È la testimonianza di una comunità che custodisce la propria memoria senza rinunciare a guardare al futuro, consapevole che il patrimonio più prezioso delle montagne non è fatto soltanto di vette e panorami, ma di persone, tradizioni e valori condivisi. Finché ci saranno passi disposti a percorrere quei sentieri e mani pronte a tramandarne il significato, quel voto pronunciato oltre duecento anni fa continuerà a parlare anche alle nuove generazioni, ricordando che l'identità di una valle si costruisce camminando insieme.