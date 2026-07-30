Atelier des Métiers inaugura la settimana della Foire d'été: l'artigianato valdostano torna protagonista

L'artigianato di tradizione torna al centro della scena ad Aosta con l'apertura, nella mattinata di giovedì 30 luglio, dell'Atelier des Métiers in piazza Chanoux, appuntamento che ogni anno inaugura il percorso di avvicinamento alla Foire d'été, in programma sabato 1 agosto. L'iniziativa rappresenta uno dei momenti più significativi dell'estate valdostana, offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere da vicino il lavoro dei professionisti e dei maestri artigiani che custodiscono e rinnovano il patrimonio manifatturiero della regione.

Il padiglione, che resterà aperto fino a domenica 2 agosto, ospita le creazioni di 44 realtà imprenditoriali della Valle d'Aosta. Si tratta di artigiani che hanno saputo trasformare la propria passione in un'attività professionale, con produzioni che spaziano dalla lavorazione del legno alla scultura, dalla ceramica ai tessuti, fino alle molte espressioni dell'artigianato artistico locale. L'Atelier offre così un'occasione privilegiata per osservare da vicino la qualità delle lavorazioni e il valore di un comparto che rappresenta uno degli elementi più identitari della cultura valdostana.

Contestualmente prende il via anche Orsoff, il progetto culturale che affianca la Foire d'été proponendo un dialogo tra arte contemporanea e artigianato tradizionale. Fino a domenica 2 agosto, 36 artisti provenienti dall'Italia e dall'estero esporranno le loro opere in 13 luoghi insoliti del centro storico di Aosta, offrendo interpretazioni e riletture dei simboli e dei temi che caratterizzano la storica manifestazione.

Il percorso accompagnerà il pubblico fino alla giornata di sabato 1 agosto, quando il cuore della città si trasformerà nel grande laboratorio a cielo aperto della Foire d'été. Per questa edizione sono previsti 222 banchi di artigiani, pronti a presentare le proprie opere lungo le vie del centro, confermando un appuntamento che richiama ogni anno migliaia di visitatori tra residenti e turisti.

L'artigianato rappresenta da sempre uno dei settori più significativi dell'economia valdostana, non soltanto per il valore produttivo delle imprese coinvolte, ma anche per la capacità di preservare competenze tramandate di generazione in generazione e di trasformarle in un'opportunità di sviluppo turistico e culturale. Manifestazioni come l'Atelier des Métiers e la Foire d'été rafforzano questa vocazione, creando occasioni di promozione per le aziende locali e contribuendo a valorizzare un patrimonio che costituisce uno dei tratti distintivi dell'autonomia e dell'identità della Valle d'Aosta.

La settimana dedicata all'artigianato si conferma così molto più di una semplice esposizione di manufatti: è un momento di incontro tra tradizione e innovazione, tra economia e cultura, capace di raccontare una Valle d'Aosta che continua a investire sul saper fare come elemento di crescita, attrattività e coesione sociale.