Spin-Off, una nuova rassegna porta il cinema d’animazione nelle strutture ricettive valdostane

Nel mese di agosto la Valle d’Aosta diventa una sala diffusa per il cinema d’animazione contemporaneo. Alberghi, campeggi e locande ospiteranno la prima edizione di “Spin-Off”, nuova rassegna promossa da Long Neck Doc Ets nel decimo anniversario dalla sua fondazione.

Il progetto, a ingresso libero e gratuito, si svolgerà dal 6 al 21 agosto 2026 in diverse località della regione. Le proiezioni saranno ospitate all’interno di strutture ricettive aderenti, con l’obiettivo di trasformare i luoghi dell’accoglienza in spazi di incontro tra residenti, turisti e comunità locali.

“Spin-Off” nasce con una vocazione territoriale e con una formula diffusa. Non un festival concentrato in un unico luogo, ma una proposta culturale pensata per abitare spazi non convenzionali e portare il cinema d’animazione contemporaneo anche nei territori che durante l’estate accolgono un pubblico numeroso ma non sempre dispongono di una programmazione culturale continuativa.

“Questa prima edizione nasce dal desiderio di aprire in Valle d’Aosta uno spazio dedicato al cinema d’animazione contemporaneo”, dichiara Alessandro Stevanon, direttore artistico della rassegna. “Un linguaggio libero, poetico e profondamente universale, capace di attraversare età, culture e sensibilità diverse. La rassegna sceglie una forma diffusa e non convenzionale – aggiunge Stevanon – portando le opere nei luoghi dell’accoglienza e trasformandoli, per una sera, in spazi di visione e incontro. È un modo diverso di abitare il territorio attraverso il cinema, creando relazioni inattese tra residenti, visitatori e comunità locali. Non vogliamo semplicemente aggiungere un nuovo appuntamento al calendario culturale – conclude il direttore artistico – ma proporre uno sguardo complementare, capace di arricchire il panorama cinematografico valdostano con la forza immaginifica dell’animazione. È un primo passo. Piccolo nella forma, ma aperto, curioso e radicato nell’idea che il cinema possa ancora sorprenderci là dove meno ce lo aspettiamo”.

Centrale, in questo percorso, è la collaborazione con Adava - Associazione degli albergatori e imprese turistiche della Valle d’Aosta. Attraverso il coinvolgimento diretto delle strutture aderenti, la rassegna costruisce una rete che unisce accoglienza, turismo e promozione cinematografica. Gli appuntamenti saranno aperti non solo agli ospiti delle strutture, ma anche alla popolazione locale.

«La collaborazione tra Adava e il Cactus Film Festival è ormai una realtà consolidata e, fin dalla prima edizione della manifestazione, ha dimostrato come il dialogo tra turismo e cultura possa generare iniziative capaci di valorizzare il territorio e arricchire l'esperienza di chi sceglie la Valle d'Aosta come meta per le proprie vacanze”, ha spiegato il Presidente Adava, Luigi Fosson. Spin-Off rappresenta una naturale evoluzione di questo percorso condiviso e conferma la volontà di sviluppare nuove forme di collaborazione. Le strutture ricettive non sono soltanto luoghi di soggiorno, ma possono diventare veri e propri spazi di incontro, di scoperta e di crescita culturale. Per questo abbiamo accolto con convinzione la nascita di Spin-Off, un'iniziativa che arricchisce l'offerta di intrattenimento rivolta ai nostri ospiti e, al tempo stesso, crea nuove occasioni di partecipazione per operatori e residenti. La formula della rassegna, che porta il cinema d'animazione direttamente negli alberghi, nei campeggi e nelle altre strutture ricettive, rappresenta un modo originale per valorizzare la destinazione e, al tempo stesso, le nostre strutture ricettive, trasformandole in luoghi di esperienza oltre che di ospitalità. Si tratta di una proposta capace di coinvolgere pubblici di tutte le età e di offrire un'esperienza originale, contribuendo a rendere ancora più ricca e attrattiva l'offerta turistica della Valle d'Aosta».

La rassegna nasce con l’obiettivo di inserirsi in modo complementare e armonico nel ricco panorama delle proposte cinematografiche già presenti sul territorio, contribuendo ad ampliarne ulteriormente la varietà, la qualità e la capacità di raggiungere pubblici diversi. Non si tratta quindi di un ulteriore festival, ma di un appuntamento culturale diffuso che affianca e valorizza le esperienze esistenti, portando in Valle d’Aosta uno spazio specificamente dedicato al cinema d’animazione contemporaneo. Una proposta che rafforza e completa l’offerta cinematografica e culturale regionale, introducendo un linguaggio audiovisivo oggi tra i più vitali, innovativi e trasversali del panorama internazionale. In questo senso, la rassegna contribuisce a colmare l’assenza di un appuntamento interamente dedicato al mondo dell’animazione, offrendo al pubblico un percorso originale, accessibile e capace di parlare tanto ai bambini quanto agli adulti, attraverso opere di grande forza poetica, visiva e narrativa.

“Siamo felici di vedere un’iniziativa come questa che coinvolge anche gli operatori turistici della nostra regione: crediamo che anche loro possano e debbano essere ambasciatori della nostra offerta culturale, che è un importante elemento di scoperta per chi decide di viaggiare in Valle d’Aosta”, dichiara l’Assessore all'istruzione, cultura e politiche identitarie, Erik Lavevaz. “Creare legami con i luoghi dove soggiornano gli ospiti della nostra regione ha un doppio effetto positivo: da una parte rivolgerci a chi raggiunge la Valle d’Aosta, dall’altra stimolare la conoscenza delle strutture da parte dei valdostani. In questo modo, si crea un dialogo che non può che essere fruttuoso, una coscienza condivisa che mira a un turismo sostenibile e interconnesso con la realtà del nostro territorio”.

La scelta di proporre film prevalentemente senza dialoghi rende inoltre la rassegna accessibile anche a un pubblico internazionale, superando le barriere linguistiche e favorendo la partecipazione di famiglie, bambini, visitatori e residenti. Proprio per questo motivo “Spin-Off” è sostenuto anche da un altro partner di prestigio, il Forte di Bard.

“Spin-Off” è un’iniziativa che sposa la nostra visione di un’offerta culturale diffusa, accessibile e radicata nel territorio valdostano. conferma la vitalità e il successo del progetto alla base del Cactus Film Festival”, afferma la presidente del Forte di Bard, Ornella Badery. “L’idea di trasformare alberghi, campeggi e strutture ricettive in sale cinematografiche all’aperto rappresenta una scommessa vincente. Come polo culturale riconosciamo il valore di questo progetto promosso da Long Neck Doc Ets nel suo decimo anniversario. “Spin-Off” non è solo una rassegna cinematografica, ma un modello virtuoso di valorizzazione territoriale”.

La prima edizione di “Spin-Off” si articola in tre percorsi. Il primo è il focus europeo “Country on focus”, dedicato nel 2026 alla Repubblica Ceca con il programma “Zlín film festival presents: Czech animation – Films for children”. La selezione propone cortometraggi per bambini e famiglie, con opere di Aliona Baranova, Zuzana Matysová, Filip Dobeš, Martin Smatana, Veronika Zacharová, Filip Diviak, Zuzana Čupová e Marie Urbánková.

Il secondo percorso nasce dalla collaborazione con Animaphix - International Animated Film Festival, festival di Bagheria dedicato all’animazione d’autore, indipendente e sperimentale. Il programma propone opere di Lucia Catalini, Viola Mancini, Roberto Catani, Alice Tambellini e Stefano Tambellini.

Il terzo spazio è dedicato ai film di diploma del Csc animazione - Centro sperimentale di cinematografia, sede Piemonte, con l’obiettivo di valorizzare le nuove generazioni dell’animazione italiana. La selezione comprende opere realizzate da Giulia Barbera, Gianluca Lo Presti, Federico Parodi, Michele Tozzi, Nicola Bartoleschi, Nicoletta Busto, Emanuele Ricciardi, Giorgia Bonora, Francina Ramos, Maria Lucia Schimmenti, Tess Tagliaferro, Elisa Fanais, Daniela Zottola, Martina Generali, Simone Pratola, Francesca S. Rosso, Fabio Orlando e Tommaso Zerbi.

Le proiezioni inizieranno indicativamente intorno alle ore 21, non appena le condizioni di luce lo permetteranno. Prima delle serate saranno proposti giochi e piccole attività dedicate al mondo dell’animazione, pensate in particolare per le bambine e i bambini. L’ingresso sarà libero e gratuito fino al raggiungimento della capienza massima disponibile.

Il calendario

Giovedì 6 agosto 2026, Campeggio Dalai Lama Village, Châtillon

Sabato 8 agosto 2026, Locanda Le Milieu, Émarèse

Giovedì 13 agosto 2026, Chalet du Lys Hotel & Spa, Gressoney-La-Trinité

Venerdì 14 agosto 2026, Hotel Comtes de Challant, Fénis

Martedì 18 agosto 2026, Le Boniface d’Avise, Avise

Venerdì 21 agosto 2026, Hotel Les Montagnards, Morgex