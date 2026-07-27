Monterosa Classica 2026: Al via i tre nuovi appuntamenti di agosto a Brusson

Prosegue a pieno ritmo il calendario della XII edizione di Monterosa Classica 2026, la rinomata rassegna musicale organizzata con il sostegno del Consiglio regionale della Regione Valle d'Aosta e della Fondazione CRT. I prossimi tre appuntamenti, in programma il 2, 4 e 6 agosto, si terranno tutti ad ingresso libero con inizio alle ore 21.00 nella suggestiva cornice della Chiesa parrocchiale di San Maurizio a Brusson.

Domenica 2 agosto: "Tre Sonate Magiche"

Il settimo concerto della rassegna vedrà protagonista il noto duo formato dal violinista Silvano Minella e dalla pianista Flavia Brunetto. I due interpreti guideranno il pubblico attraverso un viaggio nel Barocco e nel Classicismo, esplorando l'evoluzione del dialogo tra violino e tastiera. In scaletta figurano la Sonata in la maggiore di Antonio Vivaldi, celebre per la sua cantabilità e le sezioni ritmiche, la raffinata Sonata in si minore di Johann Sebastian Bach, capolavoro di equilibrio contrappuntistico, e la Sonata in si bemolle maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, brano di profonda maturità espressiva.

Martedì 4 agosto: "Ombre sull'acqua"

L'ottavo appuntamento propone un originale incontro tra musica e letteratura con la pianista Moira Michelini e l'attore e voce recitante Andrea Giuli. La serata costruirà un'atmosfera intima in cui le liriche di autori come Berto, Kundera, Calvino, Parise e Borges si intrecceranno alle pagine musicali di Ginastera, Merikanto, Einaudi, Piazzolla, Khachaturian e Zimmer, creando un continuo dialogo emotivo tra parola e suono.

Giovedì 6 agosto: "Romantici, Liberty, Moderni"

A chiudere il trittico sarà il virtuoso del pianoforte Massimiliano Genot, allievo di maestri del calibro di Aldo Ciccolini, Maria Tipo e Piero Rattalino. Il suo recital pianistico offrirà un percorso dedicato a tre figure chiave e ingiustamente poco eseguite del pianismo italiano a cavallo tra Otto e Novecento: Alessandro Longo, Giovanni Anfossi (storico didatta di Arturo Benedetti Michelangeli) e Leone Sinigaglia. Un programma raffinato che mette in luce la grande tradizione, la brillantezza formale e la ricerca timbrica della didattica e della composizione nostrana.