“A macchia d’olio” torna alla Grand place di Pollein per il “Picnic gigante” in collaborazione con il CSV

Un picnic gigante tra cibo, cinema e condivisione: è tornata la serata di cinema all’aperto nata dalla collaborazione tra AIACE e CSV. Venerdì 24 luglio, la rassegna cinematografica estiva “Aiace a macchia d’olio” fa tappa all’Area verde Grand-Place di Pollein con una serata dedicata alla convivialità, al cinema accessibile, ma soprattutto sarà un momento a contatto con la cittadinanza: l’occasione di scoprire una piccola parte del Terzo settore in Valle d’Aosta.

A partire dalle 19, nel campo da calcio dell’Area Verde di Pollein, avrà inizio un picnic comunitario organizzato in collaborazione con CSV Valle d’Aosta. Sono invitate a partecipare al picnic tutte le associazioni interessate, tra queste 15 hanno già confermato la loro presenza: AICE, Alliance Française de la Vallée d’Aoste, Arcigay Queer VDA André Zanotto, Associazione Diabetici Valle d’Aosta, AUSER Valle d’Aosta, AVAPA Valle d’Aosta, BIM Valle d’Aosta, Centro Donne Contro la violenza, l’Albero di Zaccheo, le Frittelle di Giò e Martino, LIPU ODV, Libera Valle d’Aosta, Missione Sorriso Valle d’Aosta, Rete al Femminile, Sharks in life APS, Valle d’Aosta e Uniendo Raices Valle d’Aosta. L’invito è ancora aperto a tutte le associazioni interessate che possono comunicare la loro disponibilità al CSV tramite mail: info@csv.vda.it .

Alle 21 (cielo permettendo) avrà inizio la proiezione de “Il Re Leone” (USA, 1994 di Roger Allers e Rob Minkoff), un grande classico Disney ancora capace di incantare i più piccoli e di suscitare la nostalgia dei grandi. Il film sarà proposto in lingua italiana con sottotitoli per sordi, grazie alla collaborazione con ENS Aosta e Istituto Sordi Torino. Durante il film sarà sempre presente un interprete LIS per garantire l’accessibilità.

Durante la serata sarà attivo anche un punto ristoro a cura del food truck di Pan Kit, con pizze e bibite. L’ingresso è gratuito. Si consiglia di portare una coperta per assistere alla proiezione sul prato. In caso di pioggia la proiezione si terrà nella sala polivalente adiacente l’area verde.

Il programma completo della rassegna di AIACE “A Macchia d’olio” è disponibile al link https://www.aiacevda.it/aiace-a-macchia-dolio-5-edizione/.

Il picnic gigante con le Associazioni

L’appuntamento con il picnic gigante sarà un’occasione per riunire le associazioni in un momento comunitario di scambio e dialogo. L’iniziativa rientra tra le principali azioni del CSV, che promuove attività aggregative rivolte alle associazioni e alla cittadinanza. Ogni realtà parteciperà con una propria delegazione, portando cibo e bevande da condividere con i presenti. Sarà un’occasione per le associazioni di raccontare il proprio lavoro e farsi conoscere da un pubblico nuovo.

È ancora possibile aderire all’evento come associazione: per farlo è sufficiente contattare il CSV all’indirizzo mail info@csv.vda.it.