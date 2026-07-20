Gignod ospita la Pastasciutta antifascista 2026: cena con i prodotti di Libera Terra e proiezione del film "Vogliamo vivere!"

Mercoledì 29 luglio Gignod ospiterà la Pastasciutta antifascista 2026, appuntamento promosso da Libera Valle d'Aosta, AIACE, ANPI Valle d'Aosta, Queer VdA, FIOM CGIL e UISP Valle d'Aosta. L'iniziativa si terrà alle ore 19 nell'area ricreativa in località Le Plan du Chateau.

La cena avrà un costo di 10 euro e comprenderà un piatto di pasta al sugo preparato con i prodotti del marchio "Libera Terra", che riunisce le cooperative impegnate nella coltivazione dei terreni confiscati alle mafie, oltre al vino e al dolce, quest'ultimo a cura di Ape M'Assaggio.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, da effettuare inviando una mail all'indirizzo liberavda@gmail.com,

oppure contattando il numero 331 560 5702.

Al termine della cena, alle ore 21, è in programma la proiezione del film "Vogliamo vivere!", commedia diretta da Ernst Lubitsch, inserita nella rassegna estiva "A macchia d'olio" organizzata da AIACE.

La Pastasciutta antifascista rappresenta una tradizione che si rinnova da 83 anni e richiama quanto avvenne il 25 luglio 1943, quando i Fratelli Cervi celebrarono a Campegine la caduta del regime fascista offrendo una pastasciutta all'intera comunità. L'iniziativa intende inoltre promuovere i valori della lotta antifascista, della Resistenza e della Memoria, che gli organizzatori sottolineano essere ancora oggi di grande attualità.