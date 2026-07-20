Non Solo Show Cooking 2026 (Foto)

Sono stati presentati nella mattinata di oggi, lunedì 20 luglio, nel salone dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Risorse naturali, i quattro appuntamenti di Non Solo Show Cooking 2026, l’atteso evento estivo dedicato alla cucina e alla tradizione enogastronomica valdostana.

Fantasia, professionalità e prodotti del territorio sono gli ingredienti di un format che, oltre a deliziare il palato, vuole raccontare il mondo rurale valdostano e sensibilizzare cittadini e turisti all’acquisto di prodotti genuini e di qualità.

Il programma è stato presentato dall’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Speranza Girod, dalla dirigente della Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali Anaïs Piccot, dal referente dell’Unione Cuochi Valle d’Aosta Leopoldo Gerbore e dal Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta Roberto Bianco.

L’iniziativa, ideata e promossa dall’Assessorato, è realizzata in collaborazione con Coldiretti Valle d’Aosta, l’Unione Cuochi Valle d’Aosta e con il prezioso supporto dei Comuni che ospiteranno le quattro tappe in calendario, sempre con inizio alle ore 17.30:

29 luglio a Pré-Saint-Didier;

8 agosto a Issime;

12 agosto ad Antagnod (Ayas);

19 agosto ad Aosta.

Gli incontri hanno come obiettivo la promozione delle eccellenze agroalimentari valdostane, mettendo in evidenza il forte legame tra prodotti, territorio e lavoro delle aziende agricole. Ogni appuntamento sarà dedicato ad alcuni dei prodotti più rappresentativi della regione, interpretati dagli chef attraverso ricette che uniscono tradizione e innovazione. Durante gli show cooking verranno preparati in diretta due piatti, che il pubblico potrà degustare gratuitamente fino a esaurimento dei posti disponibili. I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di approfondire la conoscenza dei prodotti DOP e PAT, direttamente raccontati dai produttori e dagli esperti del settore, accompagnati dai vini DOC Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste presentati dai sommelier dell’AIS.

Le degustazioni saranno accompagnate da intermezzi musicali, diversi in ogni località, e ogni appuntamento sarà arricchito da attività collaterali.

A Pré-Saint-Didier, il 29 luglio, alle ore 16, la biblioteca comunale ospiterà il laboratorio creativo "Cosa fanno le api tutto il giorno?", dedicato ai più piccoli e alla scoperta dell'affascinante mondo delle api, e lo show cooking sarà accompagnato dalle note musicali del maestro Carlo Benvenuto.

A Issime, l'8 agosto, alle ore 10.30, sarà possibile partecipare a una passeggiata alla scoperta dell'azienda agricola Ronco, per conoscere da vicino il lavoro quotidiano degli agricoltori e il legame con il territorio.

Ad Antagnod (Ayas), il 12 agosto, alle ore 15, sono in programma una visita guidata a Villa Rivetti, inserita nel progetto Ayas Museo Diffuso, che offrirà ai partecipanti l'opportunità di scoprire un luogo di particolare interesse storico e culturale, e un laboratorio per bambini dedicato alla conoscenza delle piante officinali e dell’orto.

Infine, ad Aosta, il 19 agosto, il gran finale si svolgerà nella suggestiva cornice del giardino del convento delle Suore di San Giuseppe, dove, a partire dalle ore 17.30, lo show cooking vedrà la partecipazione straordinaria dello chef Paolo Griffa e sarà preceduto da una visita guidata al convento, offrendo al pubblico un'esperienza che unisce gastronomia, cultura e valorizzazione del patrimonio cittadino.

«Non solo Show Cooking è molto più di una rassegna gastronomica – sottolinea l’Assessore Speranza Girod – è un'occasione per raccontare la Valle d'Aosta attraverso i suoi prodotti, il lavoro degli allevatori e degli agricoltori e i territori da cui nascono le nostre eccellenze. Dietro ogni prodotto ci sono passione, competenza e un impegno quotidiano che contribuisce a custodire il paesaggio e a mantenere vive le tradizioni della nostra regione. Desidero ringraziare i Comuni che ospitano gli appuntamenti, Coldiretti Valle d'Aosta, l'Unione Cuochi Valle d'Aosta e tutti i produttori che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa. Insieme offriamo a residenti e turisti un'esperienza autentica, che unisce gusto, cultura e territorio. Il nostro auspicio è che ogni partecipante possa portare a casa non solo il ricordo di un piatto, ma anche una maggiore consapevolezza del valore delle produzioni locali e del lavoro di chi, ogni giorno, rende viva l'agricoltura di montagna. Scegliere i prodotti valdostani significa sostenere il territorio e il suo futuro.»

«L'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta accoglie con soddisfazione il coinvolgimento nell'iniziativa Non solo Show Cooking, un'importante occasione per promuovere la cultura gastronomica valdostana e il valore della figura del cuoco quale ambasciatore del territorio. Attraverso gli show cooking, i professionisti saranno chiamati a valorizzare le eccellenze agroalimentari della Valle d'Aosta, con particolare attenzione ai prodotti DOP e ai Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), raccontando al pubblico l'importanza della corretta manipolazione degli alimenti e del rispetto per una materia prima di qualità, frutto del prezioso lavoro dei produttori locali. Un sentito ringraziamento va all'Assessorato per aver sostenuto un progetto che mette al centro la filiera locale e la professionalità dei cuochi, chiamati a coniugare tecniche innovative con il rispetto delle caratteristiche organolettiche delle materie prime, affinché ogni preparazione diventi uno strumento di promozione autentica del territorio, delle sue eccellenze e delle sue produzioni certificate», aggiunge l’Unione Cuochi Valle d’Aosta.

Oltre agli show cooking, ogni tappa ospiterà il mercato di Campagna Amica, dove i produttori locali proporranno formaggi, salumi, ortaggi, miele, mele, vini e altre eccellenze della Valle d’Aosta. Un'occasione per incontrare direttamente chi ogni giorno, con passione e professionalità, lavora la terra e contribuisce a mantenere vivo il territorio.

«La presenza del mercato di Campagna Amica, accanto allo show cooking organizzato dall’Assessorato, rende questa iniziativa un'esperienza completa – conclude il direttore di Coldiretti Valle d’Aosta, Roberto Bianco. – Consumatori e turisti avranno l'opportunità di incontrare direttamente i produttori, conoscere le storie che stanno dietro ai prodotti, degustarli nelle sapienti preparazioni degli chef e acquistare le eccellenze del territorio a chilometro zero. Per Coldiretti Valle d'Aosta si tratta di un'occasione concreta per promuovere il valore della filiera agricola locale, sostenere il lavoro delle aziende agricole e rafforzare il legame tra chi produce e chi consuma. Portare il mercato di Campagna Amica in questi eventi significa trasformare la promozione del territorio in un'esperienza autentica, fatta di qualità, trasparenza e relazioni umane.»