Estate al Museo di Scienze naturali Efisio Noussan

Per offrire nuove opportunità e permettere ai visitatori di apprezzare il castello e i suoi allestimenti sotto una luce diversa, nei mesi di luglio e agosto, il Museo ha modificato l’orario di visita, prevedendo un’apertura al mattino, dalle 10.00 alle 13.00, e una nel tardo pomeriggio, dalle 17.30 alle 23.00, cui si affianca l’ingresso gratuito tutti i martedì dalle 20.30 fino al termine dell’orario di apertura.

La visita al Museo è inoltre accompagnata da una serie di eventi all’insegna della musica, dell’enogastronomia e dell’arte. Nelle serate di venerdì 24 luglio, 7 e 21 agosto, la terrazza panoramica del Castello accoglierà Musica al Museo, rassegna musicale in abbinamento a visite guidate. Si tratta di tre proposte artistiche differenti, un percorso che attraversa jazz, musica classica e blues, per valorizzare il patrimonio culturale nella suggestiva cornice del Castello. La rassegna prevede venerdì 24 luglio “What a Wonderful Word”, con Felice Reggio alla tromba e Donatella Chiabrera alla voce che proporranno un viaggio musicale attraverso le città più iconiche del mondo, da New Orleans a Parigi, da Rio de Janeiro a Roma, tra jazz, bossa nova, colonne sonore e lounge music, tra i grandi autori del Novecento, da Gershwin a Morricone.

Il 7 agosto il quartetto d’archi “Archidea” proporrà un percorso tra grandi capolavori della musica classica, le colonne sonore più celebri del cinema, fino a brani pop e contemporanei reinterpretati in arrangiamenti esclusivi per archi.

Venerdì 21 agosto si esibiranno i “Nandha Blues”, un trio internazionale attivo dal 2010, con esperienze nei principali blues club e festival d’Europa e degli Stati Uniti, che unisce le radici del blues del profondo sud degli Stati Uniti a influenze rock e jazz.

Nelle serate di mercoledì 29 luglio, 5, 12 e 19 agosto ritorna “Al Museo con gusto”, l’iniziativa organizzata in collaborazione con la Cooperativa Cofruits, per conoscere le aziende e i produttori valdostani attraverso la presentazione delle proprie attività e una degustazione dei prodotti.

Giovedì 27 agosto si svolgerà “Natura e Stelle al Castello”, una visita guidata a due voci dai ricercatori del Museo e dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta che nelle sale del castello parleranno di geologia, mineralogia e astrofisica in un percorso che collega la Terra all’universo.

Ancora ad agosto prendono il via i laboratori di disegno per bambini, adulti e famiglie. Sabato 8 agosto, dalle 17.30 alle 19.30, sarà la volta di “Mang-otta: la “nostra” marmotta diventa giapponese!”, dedicato a bambini dai 9 ai 13 anni che potranno realizzare la versione “Manga” della celebre marmotta del Lyskamm.

Il 22 agosto, dalle 20.30 alle 22.30, gli adulti principianti di tutte le età potranno cimentarsi in un laboratorio di illustrazione naturalistica dal titolo “La notte della civetta del Castello di Saint-Pierre”.

A settembre, nell’ambito di Plaisirs de culture, domenica 20, il laboratorio di fumetto per famiglie dal titolo “Scava! Scava! La città invisibile delle formiche” e sabato 26 il laboratorio per bambini “Cercami tra il bianco e la neve”, dedicato al mimetismo animale nella neve.



Informazioni dettagliate sulle attività, le modalità di partecipazione e i costi possono essere reperite sul sito del museo: museoscienze.vda.it o presso la segreteria del Museo regionale di Scienze naturali, tel. 0165862500, mail: museoscienze@regione.vda.it.

