À la découverte du francoprovençal : Valtournenche ouvre les chemins de sa mémoire linguistique

Dans les vallées alpines, la langue n’est pas seulement un moyen de communication : elle est aussi une mémoire collective, un lien entre les générations et une manière particulière de raconter un territoire. C’est dans cet esprit que la Bibliothèque communale de Valtournenche organise « Sui sentieri del francoprovenzale », une journée originale destinée à redécouvrir le francoprovençal à travers les lieux, les récits et les savoirs qui composent l’histoire locale.

L’événement débutera à 9 h 00 au Plan de la Glaea et accompagnera les participants durant toute la journée sur un itinéraire reliant certains sites emblématiques du territoire. Cette première édition permettra de parcourir les anciens villages de Crépin et Crétaz, de rejoindre le lac de Loz, de découvrir les impressionnantes Gouffres de Buisserailles, avant de poursuivre les activités à la Bibliothèque communale de Valtournenche, qui accueillera plusieurs moments d’approfondissement.

Le parcours a été pensé comme une expérience vivante où la langue francoprovençale devient le fil conducteur de la découverte. À chaque étape, les participants pourront retrouver des mots, des expressions, des histoires et des curiosités linguistiques liées aux lieux traversés. L’objectif n’est pas uniquement de présenter une langue ancienne, mais de montrer comment le patois reste aujourd’hui un élément actif de l’identité culturelle et sociale de la vallée.

La journée proposera plusieurs activités complémentaires : une excursion pédestre accompagnée par une guide naturaliste avec ses mules, une intervention consacrée à la linguistique, des animations théâtrales et musicales proposées par de jeunes habitants de Valtournenche, ainsi que des témoignages liés aux endroits visités. Une dégustation guidée d’infusions réalisées à partir d’herbes officinales cultivées à Valtournenche permettra également de valoriser les connaissances traditionnelles liées au territoire.

La dimension culturelle de l’initiative s’inscrit dans une démarche plus large de sauvegarde et de transmission du patrimoine immatériel valdôtain. Le francoprovençal, comme les autres langues minoritaires, représente en effet un héritage fragile qui nécessite des occasions concrètes de rencontre et de partage. En associant promenade, environnement, histoire locale et expression linguistique, l’événement propose une approche accessible aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs.

Aucune connaissance préalable du patois n’est nécessaire pour participer. Les organisateurs souhaitent justement ouvrir cette découverte à un public large, y compris à celles et ceux qui rencontrent cette langue pour la première fois. « Lo patoué » devient ainsi une porte d’entrée vers la compréhension d’un territoire et de ceux qui l’ont façonné au fil des siècles.

La participation est gratuite, avec un nombre limité à un minimum de 10 et un maximum de 30 participants. L’inscription est obligatoire jusqu’à épuisement des places disponibles. Un repas traditionnel de clôture, prévu à l’Antica Trattoria Lo Gourfo, sera proposé de manière facultative et restera à la charge des participants.

Les organisateurs recommandent une préparation physique adaptée aux sentiers de montagne, même faciles, ainsi qu’un équipement correspondant aux conditions estivales en altitude. Pour obtenir toutes les informations sur le programme et effectuer les inscriptions, il est possible de contacter la Bibliothèque communale de Valtournenche au numéro 0166 92631 ou par courrier électronique à l’adresse biblioteca@comune.valtournenche.ao.it.

Au-delà d’une simple journée de découverte, « Sui sentieri del francoprovenzale » rappelle combien une langue est intimement liée à un paysage, à une histoire et à une communauté. Dans un monde où les identités locales sont souvent mises à l’épreuve par les transformations sociales et culturelles, des initiatives de ce type offrent un espace de transmission et de dialogue, permettant aux nouvelles générations comme aux visiteurs de comprendre que la richesse d’un territoire se mesure aussi à la capacité de préserver les voix qui l’ont raconté.