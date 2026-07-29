Al via il ricco calendario di agosto al Parco Naturale Mont Avic

Si apre con un ampio programma di eventi il mese di agosto al Parco Naturale Mont Avic, con proposte dedicate a famiglie, bambini e visitatori di ogni età tra natura, divulgazione scientifica e cultura.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 1° agosto in occasione del World Ranger Day, la giornata internazionale promossa dall’International Ranger Federation. Dalle 10.00 alle 15.00, nei pressi del rifugio Dondena, i guardaparco del parco incontreranno il pubblico con un gazebo e tavoli tematici. Saranno attivi uno spazio dedicato al progetto ludico-didattico “Young Ranger” per i più piccoli e un'area di approfondimento sul lavoro quotidiano di monitoraggio della fauna, sorveglianza e tutela degli habitat.

Le iniziative proseguiranno venerdì 7 agosto al Centro visitatori di Covarey a Champdepraz, dove si terrà dalle 14.30 alle 17.00 il laboratorio gratuito “Bestioline sotto la lente”, rivolto ai giovani dai 7 ai 14 anni per scoprire da vicino il mondo degli insetti e il loro ruolo negli ecosistemi.

La proposta culturale continuerà domenica 9 agosto quando, nella pineta di Champorcher, andrà in scena dalle 16.30 lo spettacolo teatrale gratuito “RAIS” con Livia Taruffi.

A chiudere il calendario di agosto sarà venerdì 21 agosto l'evento “Lanterne sul lago”, rivolto ai ragazzi dai 7 ai 14 anni. Il ritrovo è previsto alle 16.30 per una facile camminata di circa un'ora da località Cort al lago Muffé, accompagnata da laboratori naturalistici per costruire lanterne e dall'intervento dei ricercatori del progetto Life RESQUE ALPYR, che racconteranno la fragilità e la biodiversità dei laghi d’alta quota.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale del Parco Naturale Mont Avic, telefonare al numero 0125 960643 oppure scrivere all’indirizzo mail centrovisitatori@montavic.it