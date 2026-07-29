Dalla plaine alla montagna, “Le marmotte non dormono” entra nel vivo

Dopo “DislocActions”, che domenica 12 luglio a Rhêmes-Notre-Dame ha segnato l’ouverture incantando il pubblico per il contesto scenico naturale e per lo spettacolo, il festival “Le marmotte non dormono” è pronto ad entrare nel vivo con i primi appuntamenti di agosto, che toccheranno pianura e montagna.

Il calendario si apre mercoledì 5 agosto a Gressan, alle 15, negli spazi di Melaugusta, in frazione Letey 5, con il laboratorio per bambini “Mômes et chiots”, realizzato in collaborazione con Montessori in Valle. L’attività, rivolta a bambini dai 3 anni in su, propone un’esperienza all’aperto tra danza e creatività, nella quale il movimento diventa occasione di gioco, scoperta di sé e sperimentazione delle emozioni, delle relazioni e del racconto. Le prenotazioni sono disponibili sul sito www.montessoriinvalle.it

Il laboratorio tornerà anche lunedì 10 agosto ad Arvier, alle 17.30, nell’area verde del laghetto. In questo caso la prenotazione è obbligatoria contattando la Biblioteca di Arvier al numero 0165 99279, scrivendo a biblioteca@comune.arvier.ao.it oppure via WhatsApp al 320 8529988.

Tra gli appuntamenti speciali della rassegna c’è poi, in collaborazione con PM Promotion, la serata di venerdì 7 agosto, alle 21.15, all’Auditorium Monterosa Spa di Champoluc, ad Ayas. In “Bach Sonate e Danzate / Contrappunti verticali”, Marco Chenevier, accompagnato dal violoncello di Serena Costenaro, entrerà in dialogo con la musica classica. Le fughe, i preludi e le suite di Bach accompagneranno il corpo del danzatore in un percorso costruito su respiro, peso e tensione verso l’alto, mentre la montagna assumerà il valore simbolico di luogo della fatica, della sfida, dell’elevazione e della possibilità.

Domenica 9 agosto si tornerà invece a Gressan, alle 17.30 nell’area verde, con “C’era una volta… e c’è ancora”, spettacolo dedicato alle leggende e ai racconti della tradizione valdostana. Marco Chenevier, Claudine Chenuil e Guillaume Comé guideranno il pubblico in un gioco teatrale fatto di immaginazione e complicità, coinvolgendo gli spettatori nella costruzione di una rappresentazione che prenderà forma ogni volta in maniera diversa.

Il festival “Le marmotte non dormono” è organizzato dal Teatro Instabile di Aosta nel contesto del progetto TempoLungo, con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, di Fondazione CRT, della cooperativa Montessori in Valle e dei Comuni interessati,

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito internet https://www.lemarmottenondormono.it/ , sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram.