Doues, un agosto di eventi tra salute, cultura e tradizioni: una comunità che anima la montagna

Dopo il positivo riscontro registrato dagli appuntamenti di luglio, Doues si prepara a vivere un agosto intenso, confermando la capacità della piccola comunità di trasformare l'estate in un'occasione di incontro, crescita e valorizzazione del territorio. La rassegna "Ben Essere - Bien Être", promossa dal Comune, non si limita infatti a proporre un cartellone di eventi, ma costruisce un percorso che intreccia salute, cultura, ambiente, tradizioni e socialità, coinvolgendo residenti, associazioni, operatori del territorio e visitatori in un progetto che valorizza il patrimonio materiale e immateriale della montagna valdostana.

L'apertura del programma è affidata alla tradizionale Festa degli Alpini, in programma il 1° agosto a Champillon, appuntamento che rappresenta uno dei momenti più sentiti della vita comunitaria. Da qui prenderà il via un calendario che accompagnerà il paese per tutto il mese con iniziative rivolte a pubblici diversi, accomunate dall'obiettivo di promuovere uno stile di vita fondato sul benessere, sulla conoscenza e sulla condivisione.

Uno degli appuntamenti di maggiore interesse è previsto per sabato 8 agosto, quando la salute e la prevenzione saranno al centro della conferenza dedicata alla risposta cardiovascolare durante l'attività sportiva in montagna. Ospite sarà la dottoressa Giulia Domenichini, del Centre Hospitalier Universitaire Vaudois di Losanna, che presenterà l'intervento "Passo dopo passo: la risposta cardiovascolare nel trail e nell'ultra trail d'alta quota". In un territorio dove escursionismo, trail running e frequentazione dell'ambiente alpino fanno parte della quotidianità, la divulgazione scientifica assume un valore concreto, offrendo strumenti di conoscenza utili a chi vive e pratica la montagna.

La giornata successiva, domenica 9 agosto, il borgo storico ospiterà la seconda edizione di "Radici e Saperi", considerata il cuore della rassegna. Dalle 10.30 alle 17.30 il centro del paese diventerà un percorso dedicato all'artigianato, all'agricoltura di montagna, alle produzioni locali e alle antiche tradizioni. Saranno presenti oltre venticinque espositori provenienti da tutta la Valle d'Aosta: produttori agricoli, artigiani, artisti, apicoltori, coltivatori di erbe officinali e realtà impegnate nel sociale e nella promozione della salute.

L'iniziativa va ben oltre la dimensione del mercato. Si presenta infatti come un luogo di incontro tra chi custodisce il sapere della montagna e chi desidera scoprirlo, attraverso dimostrazioni pratiche, racconti, degustazioni e occasioni di confronto diretto. Un patrimonio di conoscenze che contribuisce a rafforzare l'identità del territorio e rappresenta anche un'importante opportunità di promozione economica per le piccole produzioni locali, sempre più apprezzate da un turismo interessato all'autenticità e alla sostenibilità.

Il programma dedica ampio spazio anche al benessere personale. Il 13 agosto sarà la volta dei Bagni di Gong, esperienza immersiva che utilizza le vibrazioni sonore per favorire rilassamento, equilibrio e consapevolezza, mentre il 22 agosto sono previste attività dedicate al corpo e alla mente attraverso il Metodo Feldenkrais, accompagnate da musica e poesia.

Non manca l'attenzione alla cultura cinematografica. Per tutto il mese prosegue infatti la rassegna "La montagna che resiste", dedicata ai territori alpini e alle loro trasformazioni. Il calendario prevede la proiezione di "Fino alle montagne" il 7 agosto ad Allein, de "I sopravvissuti" il 21 agosto a Doues e del documentario "Ostili" il 28 agosto, in occasione della premiazione del concorso dedicato alle fontane. Particolarmente originale sarà anche l'iniziativa "Il suono dei tuoi passi", in programma il 15 e 16 agosto, che unirà cinema, musica ed esperienza sensoriale in un percorso capace di far dialogare natura, arte e percezione del paesaggio.

La musica accompagnerà numerosi momenti dell'estate. Tra gli appuntamenti spicca il Concerto all'Alba dell'8 agosto a Plan Détruit, con il Quartetto di Sassofoni Cherubini, seguito dagli incontri letterari, tra cui la presentazione del libro "Tutto si è svolto regolarmente" di Silvio Giono Calvetto, dalla Serata Mariana nella chiesa di San Biagio e dal concerto degli Improbabile Folk, previsto per il 17 agosto.

La ricchezza del programma evidenzia una scelta precisa dell'amministrazione comunale: fare della cultura e del benessere strumenti di sviluppo locale. In un periodo in cui molti piccoli comuni alpini sono chiamati a confrontarsi con lo spopolamento e con la necessità di mantenere vivi servizi e relazioni sociali, Doues dimostra come la costruzione di una proposta culturale articolata possa diventare un elemento di coesione e di attrattività. Le iniziative coinvolgono infatti associazioni, professionisti, artisti, produttori e cittadini, creando una rete che rafforza il tessuto sociale e valorizza le competenze presenti sul territorio.

L'agosto di Doues racconta così una comunità dinamica, capace di mettere in relazione tradizione e innovazione, ricerca scientifica e saperi antichi, cultura e promozione del territorio. Una vitalità che va oltre il semplice calendario estivo e che rappresenta un esempio di come anche i piccoli comuni valdostani possano costruire occasioni di crescita condivisa, rafforzando la propria identità e trasformando il patrimonio alpino in una risorsa per il futuro.