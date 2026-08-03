Festa di San Lorenzo: la nuova Pro Loco inaugura il suo percorso a Pont-Saint-Martin

La manifestazione rappresenta il primo grande evento promosso dal nuovo direttivo della Pro Loco, nato con l’obiettivo di rilanciare le iniziative del paese attraverso un modello basato sulla collaborazione, sulla valorizzazione delle tradizioni e sul coinvolgimento delle realtà associative del territorio.

A guidare questa nuova fase della Pro Loco è il direttivo composto dal presidente Pierangelo Garda, dal vicepresidente Denurchis Narciso, dalla segretaria SoLia Fregnani, dalla tesoriera Isabella Lucà e dai consiglieri Albert Brean, Monica Mottironi e Frédéric Nègre, un gruppo che ha scelto di mettersi a disposizione della comunità con entusiasmo e spirito di collaborazione.

Per quattro giorni l’Area Giardini Pubblici – Espace de la Rencontre sarà il cuore della festa, con un ricco programma che unirà musica, gastronomia, intrattenimento e momenti di aggregazione pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età.

L’apertura è in programma venerdì 7 agosto con lo stand gastronomico dedicato alla carne alla griglia e la serata danzante con I Ragazzi del Villaggio.

Sabato 8 agosto la festa proseguirà con la musica di Miriam e le proposte gastronomiche.

La giornata di domenica 9 agosto sarà uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione grazie ad “Aspettando il Carnevale”, iniziativa realizzata in collaborazione con i Rioni del Carnevale Storico di Pont-Saint-Martin. Dalle 15.00 alle

17.00 il Carosello dei Rioni porterà in paese la sCilata delle bighe con i personaggi del Carnevale 2026, con partenza da Piazza I Maggio e arrivo in Piazza IV Novembre, dove sarà possibile ammirare le bighe storiche. Alle 17.30 il corteo raggiungerà i giardini pubblici per unirsi ai festeggiamenti della Festa di San Lorenzo in occasione dell’aperitivo, creando un simbolico incontro tra due delle tradizioni più rappresentative della comunità.

Nel pomeriggio sarà inoltre proposto il tradizionale momento danzante organizzato con gli Amici della Terza Età, mentre la serata proseguirà con la Cena della Paella (su prenotazione) e il ballo con DJ Mensa e Virginio Minetti.

La manifestazione si concluderà lunedì 10 agosto, giorno dedicato a San Lorenzo, con la Santa Messa e una delle principali novità dell’edizione 2026: AperiSpritz, organizzato in collaborazione con l’Associazione Insieme, che celebra il 25° anniversario dalla sua fondazione, e con la Cooperativa Sociale La Libellula. In serata spazio allo stand gastronomico con carne alla griglia e American Barbecue, realizzato insieme a Ivan’s Barbecue Team, prima dell’ultima serata danzante.

L’edizione 2026 segna l’inizio di un nuovo percorso per la Pro Loco di Pont-Saint-Martin. Accanto alla volontà di mantenere vive le tradizioni, emerge infatti l’obiettivo di costruire una rete sempre più forte tra le associazioni del paese, coinvolgendo numerose realtà nella realizzazione della manifestazione: dagli Amici della Terza Età all’Associazione Insieme, dalla Cooperativa Sociale La Libellula hai rioni del Carnevale Storico, Cino ai tanti volontari che hanno scelto di mettersi a disposizione della comunità.

La Festa di San Lorenzo si conferma cosı̀ non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza al territorio e dimostrare come la collaborazione tra associazioni, volontari e Amministrazione comunale possa dare vita a eventi capaci di coinvolgere l’intero paese.

L’invito è rivolto a cittadini e visitatori a partecipare a quattro giornate di musica, tradizione, buon cibo e convivialità, per vivere insieme la prima Festa di San Lorenzo organizzata dalla nuova Pro Loco di Pont-Saint-Martin e condividere l’inizio di una nuova stagione di iniziative per la comunità.